В конце прошлой недели в группе Facebook «Jah, see on vegan» («Да, это веганское»), где состоит более 32 000 участников, возникла дискуссия о предлагаемых заправочной сетью Olerex товарах, которые на первый взгляд многим кажутся полностью растительными, но при ближайшем рассмотрении таковыми не оказываются.
Эстонская сеть АЗС запутывает веганов семантическими задачами: потребители в замешательстве
Помимо вегетарианцев, такая путаница также беспокоит аллергиков, которые отдают предпочтение веганским продуктам из-за отсутствия в них молока и яиц.
Olerex уже много лет предлагает в своем меню блюда растительного происхождения, и ранее также предлагал их под маркой «веганское».
Сюрпризом для привыкшего к веганскому ассортименту сети АЗС (который также рекламировался на сайте компании и не раз освещался в прессе), участника группы «Jah, see on vegan» при совершении покупок в интернет-магазине Olerex оказалось то, что товары, представленные на сайте как веганские, не являются таковыми, судя по списку ингредиентов.
Так бургер, хот-дог, салат и врап содержат яичный желток, а некоторые из этих товаров содержат еще и молочные продукты. «Чувствую себя обманутым, последние несколько недель я покупал и хот-дог и гамбургер», — описал свои эмоции под постом один из участников группы.
В прошлую пятницу на веб-сайте компании была следующая информация, которая была удалена после запроса Postimees:
Более подробно анализируя под постом названия предлагаемой Olerex еды, некоторые участники группы пришли к выводу, что ни «бургер с веганским бифштексом», ни «хот-дог с пшеничной копченой веганской колбасой» прямо не указывают на то, что продукт полностью — то есть за исключениема бифштекса или колбасы — является веганским. Департамент сельского хозяйства и продовольствия согласен с этим и не считает названия продуктов вводящими в заблуждение.
«Из названия видно, что продукт содержит веганскую колбасу. Рядом с этим же товаром есть перечень ингредиентов, из которого видно, что продукт содержит растительную колбасу. В списке ингредиентов печатным шрифтом выделены содержащиеся во всем продукте аллергены - пшеница, горчица, яичный желток. Таким образом, человек с аллергией на определенную пищу может сделать осознанный выбор. Продукт в целом не был обозначен как веганский продукт», — объясняет советник отдела продуктов питания департамента Тийу Ранд.
Что такое веган?
Хотя термин «веган» не регулируется в Европейском союзе законодательством о пищевых продуктах, т. е. нет требования называть или определять пищу как веганскую, Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) все же напоминает компаниям на своем веб-сайте, что терминология должна использоваться целенаправленно и правильно. В сводном словаре Института эстонского языка веган определяется как человек, который не ест продукты животного происхождения, в том числе молочные продукты и яйца, а также избегает таких продуктов животного происхождения, как изделия из кожи. В просторечии слово "веган" также может означать стопроцентно растительную пищу.
Хотя с юридической точки зрения все правильно, названия типа «хот-дог с веганской колбасой» и «бургер с веганским бифштексом» неизбежно создают у многих впечатление, что продукт полностью растительный. Также рядовому потребителю не часто приходится вникать в нюансы значения названий блюд при поиске подходящего блюда из меню мест общепита, тем более, что под термином «веган» подразумевается полное исключение продуктов животного происхождения, при употреблении которых разумно было бы предположить, что это сделано для всего продукта, иначе это просто не было бы причиной для его употребления.
Один из членов группы по веганской еде в Facebook отметил, что, точно так же например, спагетти с фрикадельками можно было бы переименовать в веганские спагетти с фрикадельками, потому что тот факт, что часть еды является веганской, на самом деле не дает полезной информации потребителю.
Интересно, что названия молочных продуктов, таких как молоко, йогурт и сыр, а также мясной фарш, защищены законом в Европейском союзе, поэтому эти слова нельзя использовать в маркировке растительных альтернатив. Например, такие названия, как «овсяное молоко» и «соевый фарш», считаются вводящими в заблуждение потребителей молока и мяса, а гораздо более сложные семантические задачи, такие как «хот-дог с веганской колбасой», по закону вполне уместны в отношении вегетарианцев.
В ответ на запрос Postimees менеджер по закупкам Olerex Инес Андресен пояснила, что сеть АЗС обновила свое меню на прошлой неделе и «к сожалению, некоторые продукты на сайте не были своевременно изменены, теперь же внесены и эти изменения». При этом она заверяет подтверждает, что внесенные перемены не заставят голодать ни веганов, ни аллергиков.
«Для клиентов, которые хотят ассортимент без мяса, в новом вегетарианском меню Olerex есть несколько вариантов. Думая о веганах и аллергиках, мы начиная со второй половины этой недели можем предложить на их вкус такие продукты, как салат с фалафелем и хумусом, бургер с веганским бифштексом и врап с веганским бифштексом», — объяснила Андресен.
Кроме того, по словам Андресен, компания также запустила кампанию по информированию потребителей о том, что меню полностью изменилось. Менеджер по закупкам также рекомендует покупателям ознакомиться с описанием продукта и составом.