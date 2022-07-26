Эстонская сеть АЗС запутывает веганов семантическими задачами: потребители в замешательстве

«Из названия видно, что продукт содержит веганскую колбасу. Рядом с этим же товаром есть перечень ингредиентов, из которого видно, что продукт содержит растительную колбасу. В списке ингредиентов печатным шрифтом выделены содержащиеся во всем продукте аллергены - пшеница, горчица, яичный желток. Таким образом, человек с аллергией на определенную пищу может сделать осознанный выбор. Продукт в целом не был обозначен как веганский продукт», — объясняет советник отдела продуктов питания департамента Тийу Ранд.

Что такое веган? Хотя термин «веган» не регулируется в Европейском союзе законодательством о пищевых продуктах, т. е. нет требования называть или определять пищу как веганскую, Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) все же напоминает компаниям на своем веб-сайте, что терминология должна использоваться целенаправленно и правильно. В сводном словаре Института эстонского языка веган определяется как человек, который не ест продукты животного происхождения, в том числе молочные продукты и яйца, а также избегает таких продуктов животного происхождения, как изделия из кожи. В просторечии слово "веган" также может означать стопроцентно растительную пищу.