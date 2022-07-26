Пропагандист Владимир Соловьев неподсуден за оскорбление жителей Урала

Александр Новиков уточнил, что, если бы глава Урала на самом деле пытался говорить с Соловьевым на блатном жаргоне, то вежливое замечание следить за языком звучало бы иначе.

«Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину на счет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбления. Ты то с чего заблатовал?», - обращался Новиков к Соловьеву.



Эта неудачная попытка в правовом поле привлечь Соловьева к ответственности за хамство в адрес екатеринбуржцев не первая. Ранее на Соловьева в столичный центр по борьбе с экстремизмом обращался юрист из Екатеринбурга. Проверка слова Соловьева на экстремизм и клевету по этому заявлению еще продолжается.

Рассказывая про Екатеринбург как «центр мерзотной либероты», Владимир Соловьев минувшей весной назвал жителей Екатеринбурга, которые не поддерживают российскую армию, «сволотой псевдоуральской».