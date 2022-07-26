Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело против пропагандиста Владимира Соловьева, который весной допустил оскорбительные и хамские высказывания в адрес жителей Урала. Сотрудникам МВД из российской столицы не удалось пообщаться с истцом из Екатеринбурга, а борцы с экстремизмом не нашли надобности в анализе слов одного из главных поджигателей войны Путина с Украиной.
Пропагандист Владимир Соловьев неподсуден за оскорбление жителей Урала
Заявление на Владимира Соловьева, который в апреле заявил, что Екатеринбург – это «центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей», в июне написал местный житель. Мужчина, утверждал, что данными словами Соловьев оскорбил неограниченный круг лиц и, таким образом, разжигает ненависть и вражду. Однако спустя месяц полиция российской столицы отказала жителю столицы Урала в возбуждении уголовного дела.
«В ходе проверки материал направлялся в ЦПЭ УВД по САО (Центр противодействия экстремизму управления внутренних дел по Северному административному округу Москвы – прим. ред.) для проведения проверки по существу, однако по минованию надобности материал возвращен в ОМВД России по району Ховрино г. Москвы», - сказано в официальном решении МВД, которое публикует уральский портал Е1.ru.
Сотрудник столичного МВД, который принял решение об отказе возбуждать на Соловьева уголовное дело, уточнил, что опросить заявителя «не представилось возможным, так как он проживает в Екатеринбурге».
Признаки состава какого-либо преступления в словах Соловьева полицейские Москвы не нашли.
Однако по горячим следам, когда Соловьев позволил себе отчитать в прямом эфире губернатора Екатеринбурга Евгения Куйвашева за призыв к пропагандисту следить за языком, известный на Урале персонаж, бывший шансонье Александр Новиков вслед за Соловьевым перешел на блатной жаргон, известный как «феня».
После оскорбительных слов пропагандиста в адрес екатеринбуржцев глава региона в интервью Соловьеву сделал замечание. Телеведущий тогда, выключив звук Куйвашеву, перешел на повышенный тон, утверждая, что губернатор Свердловской области пытается «предъявить» ему «по понятиям».
Александр Новиков уточнил, что, если бы глава Урала на самом деле пытался говорить с Соловьевым на блатном жаргоне, то вежливое замечание следить за языком звучало бы иначе.
«Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину на счет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбления. Ты то с чего заблатовал?», - обращался Новиков к Соловьеву.
Эта неудачная попытка в правовом поле привлечь Соловьева к ответственности за хамство в адрес екатеринбуржцев не первая. Ранее на Соловьева в столичный центр по борьбе с экстремизмом обращался юрист из Екатеринбурга. Проверка слова Соловьева на экстремизм и клевету по этому заявлению еще продолжается.
Рассказывая про Екатеринбург как «центр мерзотной либероты», Владимир Соловьев минувшей весной назвал жителей Екатеринбурга, которые не поддерживают российскую армию, «сволотой псевдоуральской».
Свои заявления с просьбой проверить высказывания пропагандиста на разжигание ненависти писали и главный редактор Republic Дмитрий Колезев, и Дума Екатеринбурга.
Стоить напомнить, что в Екатеринбурге продолжает действовать «Ельцин-центр», который пытаются запретить такие ярые путинисты и сторонники действующей в РФ власти, как кинорежиссер Никита Михалков. Несколько лет назад мэром Екатеринбурга был извстный либеральный оппозиционер Евгений Ройзман. Правая рука Алексея Навального, политик Леонид Волков, который сейчас находится в эмиграции, является уроженцем Екатеринбурга.