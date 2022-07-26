За заказанные по почте психотропные вещества мужчина получил условный срок

Суд признал Лаури Туопи виновным в неоднократном незаконном обороте психотропных веществ в больших количествах и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, по решению суда подсудимый должен в течение года оплатить 2036 евро расходов по делопроизводству.