Тартуский уездный суд во вторник приговорил к условному тюремному заключению мужчину, который с июня 2019 года по сентябрь 2020 года заказывал по почте из трех стран крупные партии психотропных веществ.
За заказанные по почте психотропные вещества мужчина получил условный срок
За заказанные по почте психотропные вещества мужчина получил условный срок
Суд признал Лаури Туопи виновным в неоднократном незаконном обороте психотропных веществ в больших количествах и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, по решению суда подсудимый должен в течение года оплатить 2036 евро расходов по делопроизводству.
Согласно обвинению, Туопи, воспользовавшись услугами почты, заказывал из Великобритании 100 содержащих модафинил и 30 содержащих золпидем таблеток, из Нидерландов 30 таблеток, содержащих модафилин, а из Индии 40 таблеток, содержащих зопиклон, тем самым предприняв неоднократные попытки ввозить и приобретать незаконным путем психотропные вещества.