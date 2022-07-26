ФОТО ⟩ С помощью эстонских волонтеров до фронта украинской войны добрались около ста автомобилей

Следующий автоконвой покинет Лондон в начале августа. Волонтеры тщательно готовят автомобили перед отправкой на фронт, чтобы солдатам в Украине не приходилось тратить время на подготовку.

В рамках лондонского конвоя восемь эстонских добровольцев помогали красить машины, семеро из них делали это впервые. «Покраска автомобилей необходима, потому что, например, белая машина сразу бросалась бы в глаза противнику», — пояснил Сассь.

Эстонские добровольцы красят машины для Украины. Фото: Lennart Puhm

В результате акции Сасся в Украину было отправлено почти 75 автомобилей, но в ближайшие недели количество отправленных машин уже достигнет ста.

Хотя колонны техники отправляются в Украину с конца марта, к настоящему времени известно, что война будет длиться долго. «Мы больше не говорим о том, чтобы завезти в Украину машины, которые прослужат неделю. Сейчас мы думаем, как помочь подразделениям [на местах] не только в течение нескольких недель, но и в масштабе до десяти месяцев».

В дальнейшем планируется больше сосредоточиться на доставке грузовых автомобилей. «Сегодня есть около 50 различных подразделений, в которые мы доставили автомобили», — сказал Сассь.

Машины отправляются на передовую как комплектами, так и отдельными партиями, в среднем на Украину прибывает одна колонна в месяц.