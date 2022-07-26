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ФОТО ⟩ С помощью эстонских волонтеров до фронта украинской войны добрались около ста автомобилей

Ингрид Ландейро
С помощью эстонских волонтеров до фронта украинской войны добрались около ста автомобилей
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Eesti vabatahtlikud, kes aitasid värvida Ukrainasse saadetavaid autosid.
Eesti vabatahtlikud, kes aitasid värvida Ukrainasse saadetavaid autosid. Фото: Säba Ahang

За три месяца предприниматель и инициатор кампании Рагнар Сассь вместе с волонтерами отправил украинским военным почти 100 автомобилей, которые отправятся прямо на передовую.

Следующий автоконвой покинет Лондон в начале августа. Волонтеры тщательно готовят автомобили перед отправкой на фронт, чтобы солдатам в Украине не приходилось тратить время на подготовку.

В рамках лондонского конвоя восемь эстонских добровольцев помогали красить машины, семеро из них делали это впервые. «Покраска автомобилей необходима, потому что, например, белая машина сразу бросалась бы в глаза противнику», — пояснил Сассь.

Эстонские добровольцы красят машины для Украины.
Эстонские добровольцы красят машины для Украины. Фото: Lennart Puhm

В результате акции Сасся в Украину было отправлено почти 75 автомобилей, но в ближайшие недели количество отправленных машин уже достигнет ста.

Хотя колонны техники отправляются в Украину с конца марта, к настоящему времени известно, что война будет длиться долго. «Мы больше не говорим о том, чтобы завезти в Украину машины, которые прослужат неделю. Сейчас мы думаем, как помочь подразделениям [на местах] не только в течение нескольких недель, но и в масштабе до десяти месяцев».

В дальнейшем планируется больше сосредоточиться на доставке грузовых автомобилей. «Сегодня есть около 50 различных подразделений, в которые мы доставили автомобили», — сказал Сассь.

Машины отправляются на передовую как комплектами, так и отдельными партиями, в среднем на Украину прибывает одна колонна в месяц.

По словам Сасся, даже через несколько месяцев после начала войны желание людей помогать украинцам не уменьшилось. «Повезло, что помимо эстонцев к нашему призыву присоединились граждане других стран», - говорит он. Например, поддержка поступила из Финляндии, Канады, США и Грузии.

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