РЕПОРТАЖ ⟩ Малолюдное возложение цветов и концерт «Лучший город земли» – 78 лет назад Красная армия заняла Нарву

У советского танка на выезде из Нарвы лежат свежие цветы. У танка на скамейке сидел мужчина, рядом штатив с камерой. Он тоже пытался запечатлеть, как жители округи приезжают к памятникам. Мужчина предпочел остаться анонимным, но поведал, что людей приезжает немного. «Я уже и в городе был. Там тоже народу практически нет», – поделился он.

К остальным памятникам также возложены цветы, у каждого памятника видно по букету с лентами. На лентах надписи «От благодарных нарвитян» и «MTÜ Õnnelik tulevik». Эта некоммерческая организация занимается поддержкой ветеранов Второй мировой войны.

Цветы у советского памятника в Нарве. Фото: Taavi Sepp

У памятника на Петровской площади в середине дня людей не наблюдалось, однако таксист, ожидающий заказов на площади, поделился, что в течение дня люди все-таки приходят. «Они по одному приходят. Полицейские в интернете написали, что будут штрафовать, если соберется больше трех человек», – сказал мужчина. Он добавил, что и сам возлагал цветы, но к другому памятнику, и считает 26 июля важным днем для Нарвы. На вопрос, является ли 26 июля днем освобождения, мужчина заявил, что непременно считает. «Для того, чтобы оккупировать, нужно со страной воевать. Эстония не воевала. Поэтому, формулировка “оккупация” слышна только от европейцев. Это неправильно. Эстония вошла в состав СССР по решению своего правительства. Никакой оккупации не было, вот и все», – поделился мнением мужчина.