РЕПОРТАЖ ⟩ Малолюдное возложение цветов и концерт «Лучший город земли» – 78 лет назад Красная армия заняла Нарву

Cегодня в Нарве состоялось возложение цветов к военным памятникам периода советской оккупации. Организаторы акции называют 26 июля днем «освобождения» Нарвы. Корреспондент Rus.Postimees поговорила с нарвитянами и сходила на концерт, приуроченный к этой дате.
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У советского танка на выезде из Нарвы лежат свежие цветы. У танка на скамейке сидел мужчина, рядом штатив с камерой. Он тоже пытался запечатлеть, как жители округи приезжают к памятникам. Мужчина предпочел остаться анонимным, но поведал, что людей приезжает немного. «Я уже и в городе был. Там тоже народу практически нет», – поделился он.
К остальным памятникам также возложены цветы, у каждого памятника видно по букету с лентами. На лентах надписи «От благодарных нарвитян» и «MTÜ Õnnelik tulevik». Эта некоммерческая организация занимается поддержкой ветеранов Второй мировой войны.
У памятника на Петровской площади в середине дня людей не наблюдалось, однако таксист, ожидающий заказов на площади, поделился, что в течение дня люди все-таки приходят. «Они по одному приходят. Полицейские в интернете написали, что будут штрафовать, если соберется больше трех человек», – сказал мужчина. Он добавил, что и сам возлагал цветы, но к другому памятнику, и считает 26 июля важным днем для Нарвы. На вопрос, является ли 26 июля днем освобождения, мужчина заявил, что непременно считает. «Для того, чтобы оккупировать, нужно со страной воевать. Эстония не воевала. Поэтому, формулировка “оккупация” слышна только от европейцев. Это неправильно. Эстония вошла в состав СССР по решению своего правительства. Никакой оккупации не было, вот и все», – поделился мнением мужчина.
Через несколько минут к памятнику подошел пожилой мужчина. «К сожалению, к памятнику я сегодня цветов не возлагал. Но, безусловно, сегодня очень важный день». – поделился Георгий. – «Сегодня день освобождения Нарвы. Фашизм – это и есть фашизм. И никак иначе».
Недалеко от нарвского променада, у памятника павшим во второй мировой войне, стояла женщина. Она пришла одна, без цветов. Елена поделилась историей своей семьи. По ее словам, в ее большой семье во время второй мировой войны погибло 34 человека. «Я вспоминаю слова своей мамы. Она говорила, что если хоть кто-то придет к могиле и вспомнит, через что мы прошли – уже хорошо», – добавила Елена.
В 18:00 в нарвском культурном доме Ругодив прошел концерт «Лучший город земли». В зале были, в основном, пожилые люди. В концертную программу входили музыкальные и танцевальные номера местных артистов.
«В Эстонии не запрещено поминовение погибших на войнах, но нельзя праздновать и прославлять эти дни в таком ключе, чтобы для Эстонии это ассоциировалось с оккупацией и поддержкой войны в Украине», – напомнил руководитель Нарвского полицейского участка Индрек Пюви. По его словам, в предыдущие годы у советских памятников в Нарве и ее окрестностях также собирались люди.
26 июля 1944 года Нарву заняла Красная армия, устанавливая по ходу продвижения по территории Эстонии вторую советскую оккупацию, которая была прекращена в 1991 году после восстановления независимости Эстонской Республики. По данным Эстонского института исторической памяти, в ходе советских репрессий (1940-1941, 1944-1991) были депортированы, убиты, арестованы или отправлены в лагеря более 75 000 граждан Эстонии, более 80 000 бежали на запад.