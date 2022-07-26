РЕПОРТАЖ ⟩ В Нарве возложили цветы к советским памятникам

У советского танка на выезде из Нарвы лежат свежие цветы. У танка на скамейке сидел мужчина, рядом штатив с камерой. Он тоже пытался запечатлеть, как жители округи приезжают к памятникам. Мужчина предпочел остаться анонимным, но поведал, что людей приезжает немного. «Я уже и в городе был. Там тоже народу практически нет», – поделился он.

К остальным памятникам также возложены цветы, у каждого памятника видно по букету с лентами. На лентах надписи «От благодарных нарвитян» и «MTÜ Õnnelik tulevik». Эта некоммерческая организация занимается поддержкой ветеранов Второй мировой войны.

У памятника на Петровской площади в середине дня людей не наблюдалось, однако таксист, ожидающий заказов, поделился, что в течение дня люди все-таки приходят. «Они по одному приходят. Полицейские в интернете написали, что будут штрафовать, если соберется больше трех человек», – сказал мужчина.

Он добавил, что и сам возлагал цветы, но к другому памятнику, и считает 26 июля важным днем для Нарвы. На вопрос, является ли 26 июля днем освобождения, мужчина заявил, что непременно считает. «Для того, чтобы оккупировать, нужно со страной воевать. Эстония не воевала. Поэтому, формулировка “оккупация” слышна только от европейцев. Это неправильно. Эстония вошла в состав СССР по решению своего правительства. Никакой оккупации не было, вот и все», – поделился мнением мужчина.

Через несколько минут к памятнику подошел пожилой мужчина. «К сожалению, к памятнику я сегодня цветов не возлагал. Но, безусловно, сегодня очень важный день», – поделился Георгий. – «Сегодня день освобождения Нарвы. Фашизм – это и есть фашизм. И никак иначе».

Недалеко от нарвского променада, у памятника павшим во второй мировой войне, стояла женщина. Она пришла одна, без цветов. Елена поделилась историей своей семьи. По ее словам, в ее большой семье во время Второй мировой войны погибло 34 человека. «Я вспоминаю слова своей мамы. Она говорила, что если хоть кто-то придет к могиле и вспомнит, через что мы прошли – уже хорошо», – добавила Елена.