Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 июля: будут ли власти Нарвы убирать советский танк и про день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day
Сегодня в выпуске:
- По информации СМИ, уже завтра из трех украинских портов должен отправиться первый корабль с зерном. Все подробности в нашем материале.
- Будут ли нарвские власти убирать советский танк? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
- Какие ограничения Эстония хочет предложить ввести ЕС, почему полиция будет дежурить в Ида-Вирумаа усиленным составом и был ли скандал на концерте Rammshtein.
- Как переживают летний зной жители Армении, заодно отдыхая и веселясь на летнем фестивале воды, имеющем древнюю историю.
- Отчего пылает Лондон, почему в Афганистане нельзя критиковать чиновников, все о извержении стратовулкана Сакурадзима, и песчаной буре в Китае.
- В этом году двухсторонним дипломатическим отношениям США и Эстонии исполняется 100 лет, и в честь этого события впервые в истории района Ласнамяэ прошел день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day. Подробнее, в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 июля.