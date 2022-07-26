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«Новости в 7» за 26 июля: будут ли власти Нарвы убирать советский танк и про день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day

Kanal 7
«Новости в 7» за 26 июля: будут ли власти Нарвы убирать советский танк и про день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- По информации СМИ, уже завтра из трех украинских портов должен отправиться первый корабль с зерном. Все подробности в нашем материале.

- Будут ли нарвские власти убирать советский танк? Подробности в сюжете нашего корреспондента.

- Какие ограничения Эстония хочет предложить ввести ЕС, почему полиция будет дежурить в Ида-Вирумаа усиленным составом и был ли скандал на концерте Rammshtein.

- Как переживают летний зной жители Армении, заодно   отдыхая и веселясь на летнем фестивале воды, имеющем древнюю историю.

- Отчего пылает Лондон, почему в Афганистане нельзя критиковать чиновников, все о извержении стратовулкана Сакурадзима, и песчаной буре в Китае.

- В этом году двухсторонним дипломатическим отношениям США и Эстонии исполняется 100 лет, и в честь этого события впервые в истории района Ласнамяэ прошел день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day. Подробнее, в нашем сюжете.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 июля.

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