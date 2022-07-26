«Новости в 7» за 26 июля: будут ли власти Нарвы убирать советский танк и про день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day

Сегодня в выпуске:

- По информации СМИ, уже завтра из трех украинских портов должен отправиться первый корабль с зерном. Все подробности в нашем материале.

- Будут ли нарвские власти убирать советский танк? Подробности в сюжете нашего корреспондента.

- Какие ограничения Эстония хочет предложить ввести ЕС, почему полиция будет дежурить в Ида-Вирумаа усиленным составом и был ли скандал на концерте Rammshtein.

- Как переживают летний зной жители Армении, заодно отдыхая и веселясь на летнем фестивале воды, имеющем древнюю историю.

- Отчего пылает Лондон, почему в Афганистане нельзя критиковать чиновников, все о извержении стратовулкана Сакурадзима, и песчаной буре в Китае.

- В этом году двухсторонним дипломатическим отношениям США и Эстонии исполняется 100 лет, и в честь этого события впервые в истории района Ласнамяэ прошел день американского кино под открытым небом ЛаснаКино America Day. Подробнее, в нашем сюжете.