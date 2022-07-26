В прошлую среду в пярнуском скейт-парке Мунамяэ произошел очередной несчастный случай, когда десятилетний мальчик упал из-за дыры в рампе, и его пришлось доставить в отделение неотложной помощи больницы.
Несчастный случай с ребенком вынудил городские власти срочно снести скейт-парк
Бабушка ребенка Аге (фамилия известна редакции) сказала, что ребенок знал, что если в парке натянуты ленты или стоит ограждение, кататься нельзя. В день инцидента в скейт-парке был только информационный щит с правилами пользования парком, поэтому дети думали, что аттракционами пользоваться можно.
Однако они катались недолго - один из мальчиков, катавшихся на самокате, упал, когда колесо внезапно застряло в дыре в рампе. Мальчик повредил подбородок, ему потребовались наложения швов, а передние зубы были сломаны. «Лицо испорчено, шрам останется на всю жизнь», — сокрушается Аге.
Ремонт в этом скейт-парке сделали только в начале июня: заделали дыры и заменили растерзанные вандалами фанерные доски на новые. В то время чиновники сочли, что парк еще пригоден для катания до конца лета.
Однако после несчастного случая, произошедшего в среду, пярнуская городская управа решила как можно скорее снести аттракционы парка, посчитав место слишком опасным. «Учитывая график строительства нового скейт-парка, латать старый нецелесообразно», — сказал глава службы инфраструктуры и строительства городской управы Лаури Лаур.
На следующий день скейт-парк оцепили и обозначили опасные места. В пятницу Tehnoservice OÜ приступила к демонтажу рамп.
Несмотря на то, что в парке ведутся работы по сносу, еще накануне вечером там можно было увидеть малышей, катающихся на самокатах по пандусам. Похожую картину наблюдал и советник по СМИ пярнуской городской управы Теэт Роосаар. «В парке была семья — мать, отец, два маленьких мальчика, из которых отец и два мальчика катались на самокатах по пандусам, — описал Роосаар. — Я сказал, что это опасно, но отец и сыновья спокойно выслушали мою историю и продолжили кататься».
Сегодня в полдень ленты безопасности, которыми был оцеплен парк, были частично сняты. Катающихся не было. «Здесь нет другого решения, кроме как снести старый скейт-парк», — сказал Роосаар, призывая родителей не позволять своим чадам кататься в парке.
Состояние скейт-парка Мунамяэ уже много лет вызывает вопросы. Несколько лет назад там произошел несчастный случай с мальчиком, который упал из-за дыры в рампе и получил сотрясение мозга.
В прошлом предпринимались попытки оградить скейт-парк забором, но это не сработало — дети легко преодолевали ограждение.
Поэтому городские власти решили взяться за снос обветшавшего парка, чтобы на его месте построить новый. Строительство и земляные работы нового скейт-парка должны были начаться в конце апреля, но из-за оспаривания результатов государственных закупок, организованных для поиска строителя парка, начало строительных работ пришлось отложить на 40 дней.
Новый бетонный парк размером почти 1100 квадратных метров должен быть завершен к 30 ноября, его проектирование и строительство обойдутся в 306 672 евро.