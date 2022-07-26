Несчастный случай с ребенком вынудил городские власти срочно снести скейт-парк

Бабушка ребенка Аге (фамилия известна редакции) сказала, что ребенок знал, что если в парке натянуты ленты или стоит ограждение, кататься нельзя. В день инцидента в скейт-парке был только информационный щит с правилами пользования парком, поэтому дети думали, что аттракционами пользоваться можно.

Однако они катались недолго - один из мальчиков, катавшихся на самокате, упал, когда колесо внезапно застряло в дыре в рампе. Мальчик повредил подбородок, ему потребовались наложения швов, а передние зубы были сломаны. «Лицо испорчено, шрам останется на всю жизнь», — сокрушается Аге.

Ремонт в этом скейт-парке сделали только в начале июня: заделали дыры и заменили растерзанные вандалами фанерные доски на новые. В то время чиновники сочли, что парк еще пригоден для катания до конца лета.

Место происшествия. Фото: Johanna Roos/Pärnu Postimees

Однако после несчастного случая, произошедшего в среду, пярнуская городская управа решила как можно скорее снести аттракционы парка, посчитав место слишком опасным. «Учитывая график строительства нового скейт-парка, латать старый нецелесообразно», — сказал глава службы инфраструктуры и строительства городской управы Лаури Лаур.

На следующий день скейт-парк оцепили и обозначили опасные места. В пятницу Tehnoservice OÜ приступила к демонтажу рамп.