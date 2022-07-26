От наград продуктового конкурса до миллионных долгов: эстонский производитель рыбы обанкротился

Сообщество рыбоводов Ecofarm было основано в 2010 году, чтобы предлагать полезную высококачественную рыбу проверенного происхождения, но в 2016 году большинство из семи членов кооператива прекратили сотрудничество. Однако нашлись новые рыбоводы, продукция которых продавалась под единым брендом Farmare. Продукт был отмечен как в 2017, так и в 2018 году на конкурсе лучших продуктов питания в Эстонии.

Однако уже в конце 2018 года предприятие сократило сотрудников рыбного цеха в Лемметса, остановило производство и закрыло рыбный прилавок на рынке Балтийского вокзала в Таллинне.

В последний раз компания представляла свой годовой отчет за 2019 год, и в нем говорится, что год выдался для Ecofarm непростым. Основное внимание уделялось аренде недвижимости и различным работам по обслуживани. В то же время объединение искало решение, как снова и эффективно запустить производство. Однако различные неудачи в производственных подразделениях участников не позволили осуществиться этим планам.

Проведенная в том же году ревизия установила, что хозяйственная деятельность объединения практически прекратилась, кооператив продолжает быть убыточным, его финансовое состояние - очень плохое.

Банкротства требовал фонд развития сельских районов, которому Ecofarm задолжал почти 670 000 евро на конец прошлого года, включая основной кредит, проценты и задолженность.

Есть у объединения и другие долги. Состояние требований перед Налогово-таможенным департаментом по состоянию на июль этого года составило более 53 000 евро. Претензия банка составила 135 000 евро. Кроме того, имеются долги перед членами кооператива, а также неоплаченные арендные и коммунальные платежи перед рынком Балтийского вокзала на 13 000 евро. Неоплаченных счетов было еще больше. Всего на конец мая известная задолженность составляла около 977 000 евро.

Ecofarmi Lemmetsa kalatsehhi töötajad koondati 2018 aastal. Фото: Mailiis Ollino

Недвижимости, за счет которой можно погасить долги, у общества нет. Судебный исполнитель экспроприировал право на строительство производственного здания по иску Luminor Liising AS еще в мае прошлого года. Движимое имущество, такое как рыболовное снаряжение и прицеп специального назначения, в настоящее время выставлены судебным исполнителем на продажу. Бренд Ecofarm также продается по стартовой цене 30 000 евро. В постановлении суда о банкротстве временный управляющий подсчитал, что продажная стоимость активов кооператива, скорее всего, не превысит 20 000 евро.