В украинском городе на эстонские деньги построят детский сад

В начале июля по приглашению спикера Рийгикогу Юри Ратаса Эстонию посетила делегация Житомирской области.

Депутат Верховной Рады и председатель украинско-эстонской межпарламентской рабочей группы Арсений Пушкаренко сообщил Postimees, что обсуждались как проекты помощи, так и перспективы сотрудничества: «В Житомирской области много леса, а поскольку санкции против России ощущаются в вашей экономике, эстонские лесопромышленники заинтересованы в наших запасах».

Овруч, расположенный недалеко от границы с Белоруссией, был разрушен российскими ракетами в начале войны, но, по словам Пушкаренко, многие люди не хотят покидать свои дома.

«В прошлый раз, когда мы были в Таллинне, большая часть наших соотечественников сказала, что они вернулись бы домой, лишь бы было куда приехать. Вместе с послом Эстонии в Украине Каймо Кууском мы стараемся сделать все, чтобы это место у них было», - сказал он.

Пушкаренко выразил надежду, что регион будет восстановлен через три года. «Эстония — первая страна в мире, утвердившая конкретный объект в конкретном городе», — сказал он.

Исполнительный директор Эстонского центра международного сотрудничества в области развития Кадри Маасик сообщила, что общение с Житомирской областью началось в мае. «Они представили нам список объектов, которые были полностью разрушены российскими войсками или строительство которых осталось незавершенным из-за войны», — сказала Маасик.