"Тетра Пак" пакует чемоданы: известная компания уходит из России

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России, - говорится в пресс-релизе компании. - С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента".

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", - уточняется в пресс-релизе.

Условия передачи бизнеса не раскрываются.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, название компании будет изменено. "Компания продолжит работу как независимая организация под новым именем", - сказали в пресс-службе.

Ранее Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в РФ, а также сокращает производство и сосредоточится на базовых продуктах.