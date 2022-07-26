Amnesty International обвиняет Латвию в жестоком отношении к беженцам

Около года Латвия принимает меры по предотвращению въезда в страну мигрантов из Белоруссии, в основном выходцев с Ближнего Востока. Как подчеркивает латвийская сторона, перемещение этих людей через границу было целенаправленно организовано правящим режимом Белоруссии как проявление гибридной войны. Латвия подчеркивает, что в соответствии с международным правом эти мигранты могут просить убежища в первой же безопасной стране, в которую они прибывают, то есть в Белорусиии.

Amnesty International в "Twitter" критикует позицию Латвии. В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе Латвии до ноября этого года. Организация считает, что такой подход латвийского правительства угрожает правам просителей убежища.

"Amnesty International" указала, что Латвия приняла более 34 000 украинских беженцев, а "беженцев, в основном прибывших из Ирака и Афганистана, в том числе детей", "оставляют в лесу" и не пускают в страну.

В организации считают, что Латвия неадекватно обращалась с людьми на границе с Белоруссией и истязала их, несколько месяцев держа в лесу. Для многих единственной альтернативой в таких обстоятельствах было согласие на добровольное возвращение в свою страну, где иногда этим людям угрожали насилием.

Правозащитная организация призывает к немедленной отмене чрезвычайной ситуации на восточной границе, а также к восстановлению права на убежище в стране для всех, кто ищет безопасности, независимо от того, кто они и как они пересекают границы.

Как сообщалось, в рамках гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко с весны прошлого года предпринимались попытки отправить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных иммигрантов из Белоруссии, большинство из которых приехали в Белоруссию из Ирака в качестве туристов.

До 31 мая 2022 года на рассмотрении находилось 169 заявлений о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.