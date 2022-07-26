Европа начинает борьбу с инфляцией, но быстрой победы ждать не стоит

Может ли ЕЦБ помочь в борьбе с инфляцией здесь и сейчас? Определенно, да!

Во-первых, ЕЦБ в отличие от Федеральной резервной системы (ФРС) США начал повышать ставки почти на полгода позже и планирует делать это более умеренно. ФРС прогнозирует, что процентные ставки, которые сейчас находятся в диапазоне 1,50–1,75 %, могут повыситься до 3,75 %, поэтому евро в течение этого года существенно подешевел по отношению к доллару США. Дешевый евро в свою очередь дополнительно удорожил ресурсы для тех европейцев, которые обычно торгуют в долларах. Переход ЕЦБ от слов к делу может помочь укрепить валюту монетарного союза, тем самым снизив давление инфляции.

Во-вторых, гораздо важнее фактических действий может быть сигнал, который центральные банки посылают инвесторам, потребителям и предпринимателям. Намерения крупнейших центральных банков победить рост цен с помощью агрессивного повышения процентных ставок, не боясь затормозить экономический рост или даже «флиртуя» с рецессией, вынудила участников финансовых рынков и экономистов существенно понизить перспективы роста западных стран на ближайшие годы. Наряду с растущими опасениями по поводу глобального спроса, с начала июня некоторое охлаждение наблюдается и на рынках ресурсов.

Ситуация на рынке сырья может помочь усмирить инфляцию

С начала лета стоимость нефти понизилась на неполные 15 %. В свою очередь цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых финансовых рынках упала в среднем на 20 %, а стоимость металлов снизилась на 20-25 % и сейчас находится ниже уровня довоенного периода. Если такие тенденции сохранятся, в скором времени они должны будут отразиться и на показателях инфляции.