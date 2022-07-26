На этой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) совершил исторический шаг – впервые с 2011 года в монетарном союзе повышены базовые процентные ставки. ЕЦБ планомерно готовил почву для повышения ставок в течение нескольких месяцев, но, учитывая рекордно высокую инфляцию в еврозоне, центробанк решил действовать агрессивнее, чем прогнозировалось, и повысил ставки на полпроцента, завершив эксперимент с отрицательными ставками в монетарном союзе.
Европа начинает борьбу с инфляцией, но быстрой победы ждать не стоит
Уже сейчас ясно, что ставки будут повышены и в сентябре, но, учитывая ожидаемое торможение экономики в еврозоне, ЕЦБ воздерживается от прогнозов о том, насколько далеко он готов зайти.
Симона Стрижевска, экономист дочернего предприятия банка Citadele CBL Asset Management
Насколько вырастут ставки?
Комплекс рыночных процентных ставок в еврозоне, который напрямую зависит от решений ЕЦБ, уже заранее начал подстраиваться под предстоящие изменения. Шестимесячная ставка Euribor вернулась в положительную зону еще в начале июня и сейчас уже превышает 0,5%. В свою очередь трехмесячная ставка Euribor, которая обычно ниже шестимесячной, стала положительной неделю назад. Это означает, что в целом кредитование в еврозоне постепенно дорожает как для новых, так и для нынешних заемщиков, в чьих договорах процентная ставка включает в себя переменную часть. Судя по трехмесячным прогнозам Euribor, участники финансовых рынков ожидают верхнюю границу ставок на уровне 1,5-2,0 % в течение ближайших лет.
Исход борьбы зависит не только от ЕЦБ
Благая цель ЕЦБ - снизить темпы роста инфляции, однако сразу же заметить прямое влияние ограничительной монетарной политики в еврозоне будет трудно. Должно пройти некоторое время, пока эффекты более жесткой политики отразятся на ценах или, по крайней мере, смогут ограничить их рост. В Европе не идет речь о перегреве спроса, как, например, в США.
Ситуацию в еврозоне осложняет также тот факт, что хотя рост цен в последние месяцы стал всеобъемлющим, две трети роста потребительских цен в монетарном союзе по-прежнему составляют энергоресурсы и продовольствие. Эти цены зависят от ситуации на мировом рынке ресурсов, который неподвластен ЕЦБ.
Может ли ЕЦБ помочь в борьбе с инфляцией здесь и сейчас? Определенно, да!
Во-первых, ЕЦБ в отличие от Федеральной резервной системы (ФРС) США начал повышать ставки почти на полгода позже и планирует делать это более умеренно. ФРС прогнозирует, что процентные ставки, которые сейчас находятся в диапазоне 1,50–1,75 %, могут повыситься до 3,75 %, поэтому евро в течение этого года существенно подешевел по отношению к доллару США. Дешевый евро в свою очередь дополнительно удорожил ресурсы для тех европейцев, которые обычно торгуют в долларах. Переход ЕЦБ от слов к делу может помочь укрепить валюту монетарного союза, тем самым снизив давление инфляции.
Во-вторых, гораздо важнее фактических действий может быть сигнал, который центральные банки посылают инвесторам, потребителям и предпринимателям. Намерения крупнейших центральных банков победить рост цен с помощью агрессивного повышения процентных ставок, не боясь затормозить экономический рост или даже «флиртуя» с рецессией, вынудила участников финансовых рынков и экономистов существенно понизить перспективы роста западных стран на ближайшие годы. Наряду с растущими опасениями по поводу глобального спроса, с начала июня некоторое охлаждение наблюдается и на рынках ресурсов.
Ситуация на рынке сырья может помочь усмирить инфляцию
С начала лета стоимость нефти понизилась на неполные 15 %. В свою очередь цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых финансовых рынках упала в среднем на 20 %, а стоимость металлов снизилась на 20-25 % и сейчас находится ниже уровня довоенного периода. Если такие тенденции сохранятся, в скором времени они должны будут отразиться и на показателях инфляции.
Риски на рынке энергоресурсов имеются, конечно, и на стороне предложения, что может существенно изменить картину инфляции, особенно в Европе. Вопреки этому, похоже, что США и страны еврозоны уже близки к пику инфляции. К концу года темпы инфляции в годовом разрезе должны замедлиться естественным путем, а именно начнут работать так называемые базовые эффекты –осенью прошлого года на рынках ресурсов началось повышение цен. Это в свою очередь в известной мере может облегчить работу и центральным банкам, снижая необходимость дальнейшего повышения ставок.