Невилла раздражают технические проблемы Hyundai

Невилл завершил эстонскую гонку следом за товарищем по команде Оттем Тянаком – четвертым. По словам Невилла, ему было сложно настроиться на гонку, также отсутствовало необходимое для скоростного ралли чувство уверенности.

На следующей неделе этап чемпионата мира состоится в Финляндии и гонщик надеется показать лучшее выступление. Его лучший результат в Финляндии был зафиксирован девять лет назад, когда Тьерри Невилл пришел вторым. Дальнейшие финские гонки приносили ему скорее расстройство.

«В Эстонии мы проделали с машиной много работы. Смягчили подвеску и сделали ее жестче, а еще обнаружили несколько любопытных вещей, - сказал Невилл. – Финляндия – другое ралли, но это гонка, которой я наслаждаюсь. Верю, что смогу там выступить лучше. У нас были возможности испытать машины и чувство уверенности стало немного сильнее. Это хорошо».

В этом году гоночные машины Hyundai преследуют технические проблемы. Невилла это раздражает, поскольку, по его мнению, изначальным приоритетом должна быть надежность автомобиля.