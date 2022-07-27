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Невилла раздражают технические проблемы Hyundai

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Невилла раздражают технические проблемы Hyundai
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Тьерри Невилл.
Тьерри Невилл. Фото: Eero Vabamägi

Гонщик команды Hyundai Тьерри Невилл надеется, что к финскому этапу чемпионата мира команда сумеет подготовить более быструю машину, чем на Rally Estonia.

Невилл завершил эстонскую гонку следом за товарищем по команде Оттем Тянаком – четвертым. По словам Невилла, ему было сложно настроиться на гонку, также отсутствовало необходимое для скоростного ралли чувство уверенности.

На следующей неделе этап чемпионата мира состоится в Финляндии и гонщик надеется показать лучшее выступление. Его лучший результат в Финляндии был зафиксирован девять лет назад, когда Тьерри Невилл пришел вторым. Дальнейшие финские гонки приносили ему скорее расстройство.

«В Эстонии мы проделали с машиной много работы. Смягчили подвеску и сделали ее жестче, а еще обнаружили несколько любопытных вещей, - сказал Невилл. – Финляндия – другое ралли, но это гонка, которой я наслаждаюсь. Верю, что смогу там выступить лучше. У нас были возможности испытать машины и чувство уверенности стало немного сильнее. Это хорошо».

В этом году гоночные машины Hyundai преследуют технические проблемы. Невилла это раздражает, поскольку, по его мнению, изначальным приоритетом должна быть надежность автомобиля.

«Если у нас быстрая машина, мы сможем добиться отличных результатов. Но если машина ненадежна, это сложно. В Эстонии надежность была стопроцентной и все машины смогли без серьезных проблем дойти до финиша, хотя не было скорости, - добавил бельгиец. – Надежность уже в начале сезона должна быть приоритетной целью, хотя, к сожалению, так это не произошло. В Эстонии была первая гонка без происшествий, но это также была и первая гонка, на которой я не бился за победу или подиум».

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