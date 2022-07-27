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В США футболист погиб после нападения фанатов и игроков соперника

rus.postimees.ee
В США футболист погиб после нападения фанатов и игроков соперника
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В США скончался футболист Мисаэль Санчес, сообщает NY Post. Трагический инцидент случился в время матча в школе города Окснарда (Калифорния). 

Причиной массовой драки стали разногласия по поводу решения судьи матча. На Санчеса напали несколько человек. После чего 29-летнего футболиста доставили в окружную больницу в критическом состоянии. Спустя две недели он умер.

Причина смерти пока не установлена. По обвинению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина. Следствие считает, что к смерти Санчеса причастны и другие участники массовой драки.

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