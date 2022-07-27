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Рейтинги: поддержка Партии реформ начала снижаться

rus.postimees.ee
Рейтинги: поддержка Партии реформ начала снижаться
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Кая Каллас, премьер-министр
Кая Каллас, премьер-министр Фото: Eero Vabamägi

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партия реформ 22-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, однако ее поддержка продолжает снижаться.

По данным последнего опроса, за неделю популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась с 33,5% до 33,2%. Поддержка партии премьер-министра в настоящее время на 1,6 процентных пункта ниже, чем в середине июня.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), рейтинг которой снизился на 0,3% до 19,3%.

Третью строчку рейтинга по-прежнему занимает Центристская партия с рейтингом 17,1%. Популярность центристов за неделю не изменилась.

За «Ээсти 200» сейчас готовы проголосовать 10,2% избирателей. Рейтинг внепарламентской партии вырос на 0,2%.

Социал-демократов готовы поддержать 8,4% избирателей, а «Отечество» - 9,1%. Рейтинг соцдемов за неделю увеличился на 0,8%, а популярность отечественников не изменилась. Если говорить о чуть более долгосрочных тенденциях, то поддержка соцдемов увеличилась на 2,1 процентных пункта чуть более чем за месяц. Социал-демократы и «Отечество» — единственные политические партии, которым удалось заметно повысить свой рейтинг в течение лета.

«Зеленых Эстонии» поддерживают 1,6% избирателей.

Совокупная поддержка партий новой правительственной коалиции, которую сформировали реформисты, соцдемы и «Отечество», составляет 50,7%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 36,3%.

Norstat проводит свои опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий.

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