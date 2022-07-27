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Расходы жителей Эстонии бьют рекорды

rus.postimees.ee
Расходы жителей Эстонии бьют рекорды
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Центы.
Центы. Фото: Peeter Langovits

Согласно статистике Банка Эстонии, во втором квартале жители страны ежемесячно платили за товары и услуги рекордные 660 млн евро, что почти на четверть больше, чем год назад, и по оценке Банка Эстонии, данное обстоятельство обусловлено несколькими причинами, пишет Rus.ERR.

По словам эксперта отдела платежных систем Банка Эстонии Тийны Соосалу, одна из причин – отмена коронавирусных ограничений, поскольку люди могут свободно ходить по магазинам, путешествовать, а вторая причина – повышение цен, то есть за тот же товар в магазине приходится оставлять существенно больше денег.

«Во всех областях отмечается рост, а больше всего расходы выросли в сфере топлива и транспорта, за ними следует сфера общественного питания. В обеих областях по сравнению с периодом до пандемии, то есть первым полугодием 2019 года, рост достигает 30%», – сообщила руководитель отдела по обслуживанию частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп.

Примечательно и то, что увеличились не только суммы при расчете банковскими картами, но люди также стали снимать больше наличных: в Банке Эстонии предполагают, что люди считают разумным держать в кошельке немного наличных, а второй причиной являются события в Украине.

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