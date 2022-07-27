Расходы жителей Эстонии бьют рекорды

По словам эксперта отдела платежных систем Банка Эстонии Тийны Соосалу, одна из причин – отмена коронавирусных ограничений, поскольку люди могут свободно ходить по магазинам, путешествовать, а вторая причина – повышение цен, то есть за тот же товар в магазине приходится оставлять существенно больше денег.

«Во всех областях отмечается рост, а больше всего расходы выросли в сфере топлива и транспорта, за ними следует сфера общественного питания. В обеих областях по сравнению с периодом до пандемии, то есть первым полугодием 2019 года, рост достигает 30%», – сообщила руководитель отдела по обслуживанию частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп.