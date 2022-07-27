Симсон: ЕС может удвоить импорт электроэнергии из Украины

«Если коммерческая торговля электричеством поможет Украине компенсировать некоторые потери доходов, то это путь вперед. Мы не ждем каких-то определенных технических условий, чтобы начать торговлю. Торговля уже идет», - сказала Симсон на полях внеочередного заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

Еврокомиссар напомнила, что украинская и молдавская сети электропередачи были синхронизированы с европейской за рекордные сроки.

«Я буду продолжать поддерживать следующий шаг - полноценную торговлю электричеством с Украиной. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией, а в июле со Словакией. В настоящий момент способности торговли составляют 1,5 тыс. МВт. Операторы европейской сети встречаются на этой неделе и будут обсуждать удвоение этого количества», - сказала Симсон.

В этой связи еврокомиссар высказала мнение, что, делая так, они также смогут компенсировать некоторое производство мощностей, которые тут, в ЕС, должны быть произведены с помощью газа, скорее всего, газа из России.

«Это - взаимовыгодные действия. Но наше сотрудничество в будущем - это не только электричество и газ, можно ожидать, что скоро мы будем готовы объявить о будущем виде сотрудничества, в сфере чистой возобновляемой энергетики. Это рынок, который будет развиваться в Европе, и у Украины есть возможности стать нашим торговым партнером в ближайшие годы», - сказала она.

Симсон также сообщила, что группа высокого уровня по вопросам интеграции энергетических рынков Украина-ЕС возобновит работу в сентябре, ускоряя необходимые реформы.

Кроме того, она отметила, что Украина имеет наибольшие газовые хранилища в Европе. «И это в наших совместных интересах, использовать их в целях безопасности поставок», - считает Симсон.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что украинская газотранспортная система могла бы гарантировать поставки газа на уровне тех объемов, которые транспортируются в Европу через «Северный поток».