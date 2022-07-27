Утром неизвестный пытался тайком проникнуть в ночной клуб

В Нарве неизвестный пытался через окно проникнуть в офисное здание, но благодаря эффективной охранной системе, сообщившей о взломе, ему не удалось ничего украсть. Ущерб ограничился одним разбитым окном.

В Таллинне аналитика видеоохраны зарегистрировала движение на двух стройплощадках: в обоих случаях на территорию проникли посторонние лица. В одном случае по камере было видно, как лысый мужчина ходит по территории с рюкзаком на спине, в другом патрульный экипаж задержал троих подростков. В обоих случаях ущерб причинен не был.