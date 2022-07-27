На прошлой неделе на бизнес-площадях в Таллинне и Нарве произошло несколько попыток кражи со взломом. В двух случаях злоумышленникам удалось скрыться, а в одном случае на месте происшествия были пойманы трое подростков.
Утром неизвестный пытался тайком проникнуть в ночной клуб
В Нарве неизвестный пытался через окно проникнуть в офисное здание, но благодаря эффективной охранной системе, сообщившей о взломе, ему не удалось ничего украсть. Ущерб ограничился одним разбитым окном.
В Таллинне аналитика видеоохраны зарегистрировала движение на двух стройплощадках: в обоих случаях на территорию проникли посторонние лица. В одном случае по камере было видно, как лысый мужчина ходит по территории с рюкзаком на спине, в другом патрульный экипаж задержал троих подростков. В обоих случаях ущерб причинен не был.
«В воскресенье утром в Таллинне патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал взлома, поступивший из ночного клуба. На месте выяснилось, что входную дверь пытались взломать. Вероятно, благодаря быстрому реагированию экипажа удалось предотвратить крупный ущерб, в помещение преступники не попали», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.