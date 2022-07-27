Сегодня министры энергетики Евросоюза (Эстонию представляет социал-демократический министр экономики Рийна Сиккут) будут решать, следует ли, и в каких объемах, сокращать потребление природного газа в Европе. Какие страны должны будут прийти на помощь другим, если придется отдавать свой газ соседям? У кого отберут газ, а кому добавят? Будет ли зимой светить лампочка и работать газовый котел?
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Аналитика ⟩ Европа будет спасать Германию
Европа будет спасать Германию
Уровень уязвимости европейских стран при отсутствии российского газа разный. Некоторые страны (например, Нидерланды) производят собственный газ, некоторые (например, Португалия) покупают газ где-то еще, а у некоторых стран (например, у Польши) все газовые хранилища заполнены до краев. Это означает, что им относительно безразлично, качает Путин газ в Европу, или нет.
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