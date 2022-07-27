Аналитика ⟩ Европа будет спасать Германию

​Сегодня министры энергетики Евросоюза (Эстонию представляет социал-демократический министр экономики Рийна Сиккут) будут решать, следует ли, и в каких объемах, сокращать потребление природного газа в Европе. Какие страны должны будут прийти на помощь другим, если придется отдавать свой газ соседям? У кого отберут газ, а кому добавят? Будет ли зимой светить лампочка и работать газовый котел?