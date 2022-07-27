Во вторник днем на Калда-теэ в Тарту автомобиль Volkswagen Golf наехал сзади на остановившийся перед пешеходным переходом Volvo V70.
Спровоцировавшую ДТП женщину доставили в больницу
Спровоцировавшую ДТП женщину доставили в больницу
По словам побывавшего на месте происшествия журналиста Юргена Пуйстая, Volvo V70 остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходивших дорогу детей. В этот момент в него врезался приближавшийся сзади и не успевший затормозить Volkswagen Golf, пишет Tartu Postimees.
Управлявшую Volkswagen Golf 37-летнюю женщину на скорой помощи доставили в больницу на проверку.
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