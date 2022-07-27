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Спровоцировавшую ДТП женщину доставили в больницу

rus.postimees.ee
Спровоцировавшую ДТП женщину доставили в больницу
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Во вторник днем на Калда-теэ в Тарту автомобиль Volkswagen Golf наехал сзади на остановившийся перед пешеходным переходом Volvo V70.

По словам побывавшего на месте происшествия журналиста Юргена Пуйстая, Volvo V70 остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходивших дорогу детей. В этот момент в него врезался приближавшийся сзади и не успевший затормозить Volkswagen Golf, пишет Tartu Postimees.

Управлявшую Volkswagen Golf 37-летнюю женщину на скорой помощи доставили в больницу на проверку.

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