Спровоцировавшую ДТП женщину доставили в больницу

По словам побывавшего на месте происшествия журналиста Юргена Пуйстая, Volvo V70 остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходивших дорогу детей. В этот момент в него врезался приближавшийся сзади и не успевший затормозить Volkswagen Golf, пишет Tartu Postimees.