Эксперт объясняет, почему не стоит торопиться с погашением кредита на покупку жилья

Поскольку жилищный кредит обычно является самым большим финансовым бременем, желание поскорее избавиться от него вполне понятно. Часто это желание возрастает с увеличением дохода человека или, например, с получением в наследство более крупной суммы. Однако Ребане говорит, что перед досрочным погашением жилищного кредита необходимо провести соответствующие расчеты, чтобы убедиться, что это имеет финансовый смысл.

«Кредиты на покупку жилья считаются дешевыми кредитами, поэтому вместо того, чтобы быстро их погашать, лучше, например, инвестировать дополнительные средства, – говорит Ребане. – Этими же советами охотно делятся опытные специалисты по инвестициям. Если вы за счет инвестирования сможете заработать больший процент по сравнению с процентами по жилищному кредиту, то вы уже выиграли».

В течение последних десяти лет процентные ставки по жилищным кредитам составляли около двух процентов, а ставка Euribor долгое время была отрицательной.

Однако ситуация несколько меняется, поскольку Европейский центральный банк в начале лета принял решение повысить в июле Euribor на 0,25%, чтобы сдержать инфляцию, и пообещал снова повысить процентные ставки в сентябре. Аналитики прогнозируют, что Euribor может вырасти до 1% к концу этого года, к концу следующего – даже до 2%.

«Понятно, что это может вызвать беспокойство у взявших кредит на покупку жилья, но стоит подсчитать, насколько в действительности увеличится платеж по кредиту, – говорит Танель Ребане. – Вполне возможно, окажется, что ничего страшного нет, и инвестировать свой дополнительный доход вместо досрочного погашения кредита все же выгоднее».