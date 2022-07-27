В небе над Эстонией пролетят бельгийские истребители

Занятия будут проходить в промежутке между 10:00 и 17:00, они затронут юго-западную, южную, восточную и центральные части Эстонии. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.