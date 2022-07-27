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В небе над Эстонией пролетят бельгийские истребители

rus.postimees.ee
В небе над Эстонией пролетят бельгийские истребители
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Бельгийский F-16.
Бельгийский F-16. Фото: Eesti Kaitsevägi

На этой неделе, с 27 по 29 июля, размещенные на авиабазе Эмари истребители F-16 ВВС Бельгии проведут серию тренировочных полетов на малых высотах.

Занятия будут проходить в промежутке между 10:00 и 17:00, они затронут юго-западную, южную, восточную и центральные части Эстонии. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари, в Литве и Эстонии соответственно.

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