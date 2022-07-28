Сотни звезд украинского спорта отказались от карьеры и встали на защиту своей страны

- Коллеги по спортивному цеху поддерживают вашу позицию, вашу деятельность?

- В основном да, но многие меня, мягко говоря, разочаровали. Знаете, мы пересматриваем все наши донаты, все до одного. И за все эти месяцы войны среди них нет ни единой копейки от людей, с которыми мы много лет ковали спортивную славу Украины. Но дело даже не в деньгах. Я даже по их соц сетям не вижу никакой реакции на эту войну. Никакой агрессии со стороны России в отношении нашей родины для них как бы и нет.

Артем Алфимов на фоне подорванного моста между Лисичанском и Северодонецком. Фото: личный архив

- Кто эти люди?

- Не буду переходить на личности, но многие из них находятся в руководстве Министерства молодежи и спорта Украины. Это люди, которых я уважал, прислушивался к их мнению и, если честно, мне уже не хочется дальше продолжать с ними сотрудничество. Кроме того, всех элитных спортсменов вывезли за границу, и все они спокойно тренируются за бюджетные деньги в Европе. Понимаете, для кого-то идет война, а для кого-то обычный тренировочный процесс даже не прерывался. Я не понимаю, как можно сейчас думать о спорте!

- Тебя не пригласили на сборы за границу?

- Нет, мои тренеры увидели, что я с головой ушел в волонтерство, и даже не связались со мной по этому поводу.

- Враг как-то пытался помешать вашей деятельности?