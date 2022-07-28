С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину на защиту родины встали представители самых разных видов украинского спорта и олимпийских школ. Любители и профессионалы, тренеры и спортивные функционеры. Забросив тренировки и сборы, они пополнили ряды территориальной обороны и регулярной армии. Многие из них занялись волонтерством, привозя на передовую самые дефицитные нынче в Украине товары – амуницию, медикаменты и даже стрелковое вооружение.
Сотни звезд украинского спорта отказались от карьеры и встали на защиту своей страны
Один из таких спортсменов, которые не сложили руки перед лицом сильного и опасного агрессора – Артем Алфимов. Мастер спорта по легкой атлетике, участник чемпионата Европы 2021 года, Артем родился и вырос в Лисичанске Луганской области. За восемь лет войны на Донбассе парень три раза был вынужден бежать с родной Луганщины, делал спортивную карьеру и снова возвращался домой в Лисичанск.
Но «русский мир» никак не отпускает Донбасс и его родной город. В 2022 году на окраинах Лисичанска снова рвутся российские снаряды. На этот раз спортсмен рвется туда, где опасно. Он создал волонтерскую организацию, которая помогает его землякам остаться в живых.
- Артем, с чего началось ваше волонтерство?
- Это было 26 февраля. Ко мне подошли довольно богатые люди и попросили съездить на границу за бронежилетами. Без всяких волонтерских удостоверений, в простой гражданской одежде я поехал за первой партией. Тогда я привез первые 24 бронежилета на своем легковом автомобиле.
- Из ваших соцсетей я понял, что в какой-то момент из обычной перевозки вы перешли к производству бронежилетов. Как это произошло? Где вы берете сырье?
- Первые партии помощи я отвозил в Киев для теробороны и ВСУ. После этого я познакомился со многими людьми. И мне предоставили контакты поставщика металла из-за границы. Я узнал технологию производства бронепластин для бронежилетов. В общем, мы закупили металл, проверили его согласно всем ГОСТам, разрезали на пластины, пошили плитоноски и вставили туда эти пластины. Так получились первые бронежилеты. В нашем цеху мы настроили пошив по 300 плитоносок в день. В этом нам очень помогли наши друзья, которые до войны занимались пошивом чехлов для автомобильных сидений. Только в Киевской области мы передали нашим бойцам 1600 бронежилетов.
- А зачем вы запустили производство? Может, легче было просто завозить из-за границы?
- Да, но вся граница стояла. Таможня просто не успевала оформлять все оперативно. А бронежилеты нужны были всем, здесь и сейчас. Надо было что-то делать. И это для меня было шоком. Страна восемь лет воюет, а у нас практически нет ни бронежилетов, ни касок. Мужики в обычных рыбацких костюмах на блокпостах стоят, как это было в 2014 году.
- Вы же не только бронежилетами занимаетесь?
- Конкретно в данный момент мы занимаемся тем, что ездим на передовую и забираем у военных проблемные автомобили, которые требуют срочного ремонта. Вывозим их в Днепр, там ремонтируем и транспортируем снова к военным. Параллельно мы занимаемся эвакуацией мирного населения из зоны боевых действий.
- Эвакуируете всех или есть какие-то параметры?
- Как бы цинично это ни звучало, мы перебираем людей, чтобы помочь наиболее нуждающимся. Приоритет отдается детям с матерями, старикам, инвалидам. Также стараемся вывозить людей с явным нарушением психики из-за длительного пребывания под бомбежками.
Артем Алфимов
• Мастер спорта Украины по легкой атлетике.
• 20 октября 1998 года – родился в Лисичанске.
• 2014 – окончил Луганское спортивное училище физической культуры.
• 2019 – окончил спортивное училище в городе Бахмут и принял участие в чемпионате Европы по кроссу, Лиссабон.
• 2021 – диплом бакалавра Сумского государственного университета (специальность «спорт-менеджер»). Поступил на работу в Министерство молодежи и спорта, где работает до сих пор. Прошел отбор на дистанции 1500 метров на чемпионат Европы по легкой атлетике в городе Торунь, Польша.
- А если к вам подойдет человек, который не соответствует всем этим параметрам, вы ему поможете?
- Не хочу показаться грубым, но есть люди, которые тянули до последнего. Я часто наблюдал такую картину, что во время боевых действий некоторые жители Лисичанска готовили шашлыки на кострах вместо того, чтобы собирать вещи и готовиться к эвакуации. Мы предлагали им, чтобы они поехали с нами, но в ответ слышали сарказм. Но после прилета бомбы прямо в их жилище эти люди сразу стали вспоминать об эвакуации.
- Эвакуация проходит прямо под обстрелами?
- Это звучит немного странно, но обстрелы подчиняются определенному графику. Обстрел начинается где-то с трех часов ночи и далее по нарастающей. Самый пик обстрелов – это с 8 до 11 утра. Потом, судя по всему, у вражеских артиллеристов обед. Затем приходит новая смена. И после 13:30 снова начинаются обстрелы до пяти часов вечера, потом все спать. А в три утра начинается новый цикл.
И вот в эти небольшие промежутки мы как-то пытаемся успеть вывезти людей. На данный момент нам за 10 ходок удалось вывезти около сотни людей. Но, если честно, их никто особо не считает.
Вначале народ доставляли в волонтерские центры в Днепре, но когда начались совсем жесткие боевые действия, людей начали уже просто свозить подальше от линии фронта в ближайшие населенные пункты. В Бахмут, например. Оттуда люди уже добирались до Днепра самостоятельно.
Но в последние перед оккупацией дни ситуация в Лисичанске обострилась настолько, что у нас окончательно сместились приоритеты. Мы стали больше помогать армии. Возили медикаменты, воду, продукты питания, даже топливо. При этом мы все еще развозили для гражданских около 80 посылок в сутки. Забирали их с почты и доставляли адресатам лично в руки. По каждой такой доставке в нашем телеграм-канале есть фотоотчеты, разумеется.
- А какой-то общественный транспорт еще ходит туда?
- Нет, только частные развозчики, которые просто зарабатывают на горе людей.
- Как люди о вас узнали?
- Это было сарафанное радио. Первые дни в нашем телеграм-канале имелось 20 подписчиков. Но в какой-то момент мы стали набирать по тысяче подписчиков в день. Кто-то слил в сеть мой номер телефона, и я перестал даже пытаться прочитывать все сообщения, которых насчитывалось тысячи. Среди таких смс-ок были откровенно глупые просьбы. Такие как «заберите нашего кота» или «посмотрите, цел ли дом». Поначалу мы еще забирали животных, но потом на это уже просто не оставалось времени.
- Как выглядит сейчас Лисичанск? Насколько город пострадал в результате боевых действий?
- Не так сильно, как соседние Рубежное или Северодонецк, которые местами просто сравняли с землей. Наши военные в целях безопасности не стали долго его оборонять и отошли на другие рубежи. В результате спасли и город от разрушения, и личный состав от гибели и попадания в плен. Потому что был риск окружения нашей группировки войск в Лисичанске.
- Коллеги по спортивному цеху поддерживают вашу позицию, вашу деятельность?
- В основном да, но многие меня, мягко говоря, разочаровали. Знаете, мы пересматриваем все наши донаты, все до одного. И за все эти месяцы войны среди них нет ни единой копейки от людей, с которыми мы много лет ковали спортивную славу Украины. Но дело даже не в деньгах. Я даже по их соц сетям не вижу никакой реакции на эту войну. Никакой агрессии со стороны России в отношении нашей родины для них как бы и нет.
- Кто эти люди?
- Не буду переходить на личности, но многие из них находятся в руководстве Министерства молодежи и спорта Украины. Это люди, которых я уважал, прислушивался к их мнению и, если честно, мне уже не хочется дальше продолжать с ними сотрудничество. Кроме того, всех элитных спортсменов вывезли за границу, и все они спокойно тренируются за бюджетные деньги в Европе. Понимаете, для кого-то идет война, а для кого-то обычный тренировочный процесс даже не прерывался. Я не понимаю, как можно сейчас думать о спорте!
- Тебя не пригласили на сборы за границу?
- Нет, мои тренеры увидели, что я с головой ушел в волонтерство, и даже не связались со мной по этому поводу.
- Враг как-то пытался помешать вашей деятельности?
- Нет, но были интересные случаи в Лисичанске. Когда мы работали на гуманитарном складе, к нам подходили какие-то местные жители, которые как бы невзначай расспрашивали разную информацию о загруженности трасс, размерах подкрепления и т. д. А после того, как город был оккупирован, то одного из этих людей я узнал на видео с кадыровцами. Очевидно, что он с ними сотрудничал. Но это будут выяснять спецслужбы, а я же не профессионал.
- Правильно ли я понимаю, что война для тебя началась не в 2022 году?
- Да, в 2014 году мы жили мирно в Лисичанске, но вдруг появились какие-то ополченцы, и мы всей семьей эвакуировались в Луганск. Там тоже начались боевые действия. Появилось непонятное образование под названием ЛНР. Мы тогда поехали в Сумскую область и там переждали. Когда наша армия освободила Лисичанск, моя семья снова вернулась в родной город. Теперь вот опять война.
- А что заставляет тебя заниматься волонтерством?
- Я понимаю, что я там нужен, и просто делаю это. Для меня это – как спорт в своем роде. Я там знаю каждую улочку. Кто, как не я, сможет делать это эффективно?!
- Планируешь ли ты возвращаться в спорт?
- Не знаю. Я сильно потерял форму за это время. Можно, конечно, потратить кучу сил и времени на это. Но сейчас в приоритете наша победа.
- А сколько еще, по твоим ощущениям, продлится эта война?
- Минимум полгода…
Помогать жителям Лисичанска Артем и его команда продолжали вплоть до последних дней сопротивления украинской армии. 30 июня спортсмен вывез свою семью из города, а уже в четыре часа следующего дня над Лисичанском был поднят российский триколор. Но команда спортсмена наращивает обороты волонтерской деятельности, растет популярность его телеграм-канала. Совершенно очевидно, что останавливаться на полпути чемпион не собирается.
Комментарий
Российская армия не воюет на равных…
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ, руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации
Недолгой была вера в «освободителей» у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно. Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вы - шли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает «новая родина».
Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное, а крупные города разрешено стирать с лица земли, – что-то получается. Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц. Они контролируют только те участки, от которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не овладел. Для них это очередная «Великая битва».
«Все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не смог остаться в стороне. Для России жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь – целая вселенная».
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт
Спортсмены на переводой
• Более 3000 спортсменов и тренеров с оружием в руках защищают Украину и европейскую безопасность.
• 1100 спортсменов и тренеров работают на волонтерском фронте Украины.
• Более 100 спортсменов и тренеров погибли на поле боя и во время обстрелов.
• 4 спортсмена ранены и 22 находятся в плену.
ИСТОЧНИК: МИНИСТР МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
Погибшие спортсмены
ДАН ЗВОНИК (25), чемпион Украины по киокушинкай каратэ
Он остался в Мариуполе защищать город с оружием в руках. 19–20 апреля на металлургическом заводе «Азовсталь» попал в плен к российским солдатам. На видео, выложенном российскими пропагандистами, оккупанты обещали военнопленным сохранение жизни и здоровья. Но уже 30 апреля фото мертвого Дана неизвестные прислали его матери Анне. Тело спортсмена привезли в морг 1 мая и передали находящейся в Донецке бабушке. По словам родственников Дана, на затылке у погибшего была огромная рана.
КАТЕРИНА ДЯЧЕНКО (11), художественная гимнастка
История юной гимнастки из Мариуполя потрясла всю Украину. Она не защищала страну с оружием в руках, но у девочки были очень хорошие перспективы в спорте. О ее смерти сообщила в соцсетях тренер Анастасия Мещаненкова. Катя погибла 23 марта в результате обвала дома, где она жила со своей семьей. Многоэтажка сложилась, как карточный домик, после прямого попадания российской авиабомбы. За год до этой трагедии Катя завоевала золотую медаль на Международном турнире по художественной гимнастике «Багира 2021» во Львове. В те дни Мариуполь впервые представил спортсменок такого класса на международном уровне. У Кати были олимпийские перспективы, а теперь нет никаких.
СЕРГЕЙ БАЛАНЧУК (47), футболист
Неподалеку от города Бахмут Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов погиб воспитанник киевского «Динамо» Сергей Баланчук, который в составе Сил обороны защищал украинский Донбасс. Баланчук играл в «Динамо» в 1990-е, когда клуб возглавлял легендарный тренер Валерий Лобановский. Однако пробиться в основной состав Лиги чемпионов не удалось, и Сергей отправился в полтавскую «Ворсклу», защитником которой был в течение трех с половиной сезонов. С полтавчанами Сергей принял участие в розыгрыше Кубка УЕФА. Последним клубом спортсмена стал харьковский «Металлист». Завершив спортивную карьеру, Сергей Баланчук получил юридическое образование и работал по профессии.