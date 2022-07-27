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В Виймси открывается новый культурный и образовательный центр Viimsi Artium

rus.postimees.ee
В Виймси открывается новый культурный и образовательный центр Viimsi Artium
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Фото: Tiit Mõtus

Новый культурный и образовательный центр Viimsi Artium откроется обширной международной программой: спектакли, концерты и выставки будут продолжаться до 1 октября. 

Viimsi Artium расположен в красивом месте — у подножия известнякового глинта Лубья. Создателями  архитектурного проекта здания в стиле скандинавского минимализма являются Сийри Валльнер и Индрек Пейль из архитектурного бюро Kavakava. «Этот дом подобен мосту между человеком, природой и социальными сетями», — объясняет архитектурное решение Viimsi Artium архитектор Индрек Пейль.

В современном здании располагаются большой зал на 457 мест, зал типа blackbox на 190 мест, камерный зал на 160 мест, а также галерея современного искусства и сцена под открытым небом. В здании Viimsi Artium находятся Виймсиская музыкальная, художественная и научная школа и Центр по интересам. Терраса на крыше Artium используется как для обучения на свежем воздухе, так и для просмотра концертов и кинофильмов под открытым небом.

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