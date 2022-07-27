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EAL на три года запретил деятельность Эстонского союза картинга

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EAL на три года запретил деятельность Эстонского союза картинга
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Картинг, иллюстративное фото.
Картинг, иллюстративное фото. Фото: imago sportfotodienst/imago/Zink

Совет уполномоченных Эстонского союза автоспорта (EAL) назначил наказание Эстонскому союзу картинга, Прийту Карьюсу, Хейкки Хыбемяги и Мартину Хараку за нарушение спортивного кодекса Международной автомобильной федерации (FIA).

НКО "Эстонский союз картинга" запрещено работать в сфере автоспорта (в том числе как регитсратору и организатору соревнований) три года с момента опубликования решения на домашней страничке EAL. Прийту Карьюсу, Хейкки Хыбемяги и Мартину Хараку запрещено работать в сфере автоспорта (в том числе как гонщики, регистраторы, чиновники, организаторы соревнований) также на три года начиная с момента публикации решения, сообщается на странице EAL.

Наказание для всех вышеперечисленных продлится до 31.12.2022 года, дальнейший срок назначен условно. В случае, если Эстонский союз картинга, Прийт Карьюя, Хейкки Хыбемяги или Мартин Харак каким-либо образом с момента вступления решения в силу и до 04.07.2025 нарушат действующие правила, прописанные в кодексе FIA или нормативных документах EAL, наказание автоматически продлится три года начиная с момента нарушения.

Прийт Карьюс, Хейкки Хыбемяги и Эстонский союз картинга нарушили спортивный кодекс предоставлением ложных и неуместных данных, а также бойкотированием прошедшего 6-7.05.2022 в Рапла первого этапа чемпионата Эстонии, призывом к бойкотированию, угрозами бойкотировать неприсоединившихся гонщиков и угрозами дополнительных бойкотов. Мартин Харак нарушил кодекс, предоставив ложные и неуместные утверждения.

EALуведомит о своем решении Международную автомобильную федерацию, передав им решение вместе с переводом.

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