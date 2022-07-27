Фото ⟩ Дом, похожий на индуистский храм, ждет нового хозяина в Рапламаа

Выставленный на продажу объект состоит из трех участков недвижимости общей площадью 11,6 га. Строительство находящегося на одном из участков дома закончено, но внутренние работы еще не выполнены. Неподалеку находятся две надворные постройки.

Самым привлекательным зданием, несомненно, является главный дом, в котором есть элементы индийской архитектуры. Планом предусмотрено, что в доме шесть спален, но часть из них новый собственник может превратить, например, в кабинет или помещение другого предназначения. Лестница ведет на башню, из которой есть выход на просторный балкон. В двух вспомогательных зданиях также имеются вода и электричество. Кроме того, на участке есть искусственный пруд.