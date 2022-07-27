Фото ⟩ Дом, похожий на индуистский храм, ждет нового хозяина в Рапламаа
Выставленный на продажу объект состоит из трех участков недвижимости общей площадью 11,6 га. Строительство находящегося на одном из участков дома закончено, но внутренние работы еще не выполнены. Неподалеку находятся две надворные постройки.
Имеются электричество, скважина, проведена локальная канализация, сделан дренаж. Подъездные пути заасфальтированы, территория вокруг дома огорожена.
Самым привлекательным зданием, несомненно, является главный дом, в котором есть элементы индийской архитектуры. Планом предусмотрено, что в доме шесть спален, но часть из них новый собственник может превратить, например, в кабинет или помещение другого предназначения. Лестница ведет на башню, из которой есть выход на просторный балкон. В двух вспомогательных зданиях также имеются вода и электричество. Кроме того, на участке есть искусственный пруд.
Для тех, кто ищет что-то особенное, это предложение может оказаться весьма заманчивым. Например, на балконе можно разбить красивый сад, а на обширных землях можно, например, выращивать овощи.
С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.