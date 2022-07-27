Swedbank: почти половина денег, изъятых из второй пенсионной ступени, лежит на текущих счетах

54% средств были потрачены почти поровну на потребление, финансовые обязательства и инвестиции.

В мае этого года прошла третья волна выплаты денег, накопленных во второй пенсионной ступени. В этом году 13 600 клиентам Swedbank были произведены выплаты на общую сумму более 86 миллионов евро, 46 процентов из которых до сих пор находятся на банковских счетах людей.

Однако более половины выплаченных пенсионных денег в целом равномерно распределяется на погашение финансовых обязательств (18%), потребление (19%) и инвестиции (21%). Большинство инвестиций – это либо покупка недвижимости, либо сбережения. Большинство снятых средств находятся в диапазоне 2000–9999 евро.

Более 15 процентов использованных пенсионных денег было потрачено при оплате карточками. Чаще всего покупки совершались в продуктовых магазинах (18%), магазинах бытовых товаров и товаров для ремонта (15%) и других магазинах (13%).

«Одним из главных аргументов в пользу пенсионной реформы было то, что пенсионные вкладчики должны иметь больше свободы для самостоятельного инвестирования своих пенсионных активов. Большую свободу выбора можно только приветствовать. Однако вызывает беспокойство тот факт, что в действительности возможность самостоятельно инвестировать деньги используется не в полной мере, - говорит руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер. – Глядя на данные, конечно, нельзя утверждать, что кто-то лично принял неправильное решение, об этом может судить только тот, кто принимает решение, зная свои собственные обстоятельства. Но также очевидно, что значительная часть сбережений людей в Эстонии вернулась в потребление».

Почти 14 процентов снятых пенсионных денег были переведены другому частному лицу, а десятая часть денег пошла в сбережения. По сравнению с предыдущими пенсионными выплатами в сентябре 2021 года и январе этого года, в мае больше денег было положено в сбережения, а доля выплат по кредитам несколько снизилась по сравнению с первой волной выплат. Также уменьшилось количество снятий наличных средств из II ступени – если в январе на снятие наличных средств по-прежнему приходилось более 12 процентов от суммы выплат, то в мае этот показатель снизился до менее чем 6 процентов.