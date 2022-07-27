Как сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, за неполных две недели в Пярну произошло две кражи парковочных автоматов.
Второй случай за две недели: злоумышленники украли парковочный автомат
Второй случай за две недели: злоумышленники украли парковочный автомат
Второй автомат был украден на перекрестке улицы Сиде и бульвара Ранна в период со второй половины дня 25 июля до второй половины дня 26 июля.
Стоимостьw парковочного автомата составляет около 3000 евро, в его кассе находилось примерно 1000 евро наличными.
Вчера Ляэнеская префектура сообщила о краже аналогичного автомата в Пярну, которая произошла в конце прошлой недели.