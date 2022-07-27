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Груда шприцев, лежащих на земле, обеспокоила жителей Таллинна

rus.postimees.ee
Груда шприцев, лежащих на земле, обеспокоила жителей Таллинна
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Фото: Facebook

На днях обеспокоенный таллиннец опубликовал в группе жителей Кристийне в Facebook фотографию брошенных на земле на улице Мадара шприцев. Свой снимок автор сопроводил саркастической подписью «Красивая улица Мадара. Кристийне — сад в сердце города».

Ответивший в понедельник утром на запрос Postimees старейшина района Кристийне Яанус Рийбе признал, что фотография действительно шокирующая и вызывающая беспокойство. «Я оповещу об этом случае полицейских нашего района. К сожалению, в публикации не указано точное местонахождение шприцев, но я сразу же передам информацию нашим договорным партнерам, чтобы они осуществили проверку и осмотрели все вокруг», - пообещал Рийбе.

К настоящему моменту все шприцы собраны. «Улицу Мадара убирают регулярно, это первый такой случай», - добавил Рийбе.

Он напомнил, что если таллиннцы заметят нечто подобное в городской среде, то им  следует немедленно сообщить об этом в горуправу или звонить по справочному телефону 14410.

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