Груда шприцев, лежащих на земле, обеспокоила жителей Таллинна

Ответивший в понедельник утром на запрос Postimees старейшина района Кристийне Яанус Рийбе признал, что фотография действительно шокирующая и вызывающая беспокойство. «Я оповещу об этом случае полицейских нашего района. К сожалению, в публикации не указано точное местонахождение шприцев, но я сразу же передам информацию нашим договорным партнерам, чтобы они осуществили проверку и осмотрели все вокруг», - пообещал Рийбе.