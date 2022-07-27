Российский «Газпром», как и было объявлено ранее, с 27 июля сократил поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток - 1» до 20 процентов от его пропускной мощности.
«Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» до 20 процентов
«На данный момент мы наблюдаем объявленное сокращение», - подтвердил в эфире Deutschlandfunk глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер утром в среду, 27 июля. Он добавил, что в течение дня ведомство будет наблюдать, будет ли поступать газ в данном объеме.
«Газпром» увеличил поставки по «Трансгазу»
Одновременно «Газпром» увеличил поставки по магистральному газопроводу «Трансгаз», проходящему из Украины через Словакию, сообщил оператор газопровода Eugas. В городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной, являющемся начальной точкой словацкого участка газопровода, были заявлены поставки в объеме 68,6 млн кубометров газа, днем ранее данный показатель составлял 36,8 млн кубометров.
Как отмечает dpa, это свидетельствует о том, что «Газпром» стремится скомпенсировать недостаточные поставки в Европу через «Северный поток - 1». Дополнительные объемы поставок по «Трансгазу» примерно соответствуют снижению поставок по СП-1.
«Газпром» объяснил снижение поставок по СП-1 ремонтом
Вечером 25 июля «Газпром» распространил заявление об остановке эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессионной станции (КС) «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток - 1», из-за ремонтных работ. В связи с выводом турбины из эксплуатации поставки российского газа по «Северному потоку - 1» сократятся с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности, указал российский концерн. В Минэкономики Германии считают, что технические причины для сокращения поставок отсутствуют.
В июне «Газпром» резко сократил прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. Кроме того, из-за бюрократических проволочек в Германии «Газпром» не получил отремонтированную турбину до завершения профилактического ремонта трубопровода. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по «Северному потоку - 1», считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.