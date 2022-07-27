Веломарафон удивит новой трассой

По словам главного организатора мероприятия Энно Эйло, трасса марафона по сравнению с прошлыми годами существенно изменилась.

«Перед соревнованием у нас прошел открытый заезд, на котором собралось впечатляющее количество участников. Думаю, что сильно изменившаяся трасса и новые участки стали причиной повышенного интереса велосипедистов к этой дистанции. Кроме того, изменилась и трасса полумарафона, она стала значительно короче и чуть больше проходит по рельефу местности. Поскольку особых дождей не было, и трасса достаточно сухая, в это воскресенье можно ожидать очень интересные соревнования», - сказал Энно и пригласил приходить всей семьей.

В данный момент первенство среди мужчин первенство у Йостена Вайдема (Fixus) – 5887 баллов, на втором месте Пеэтер Тарвис (Veloplus) с 5950 баллами, третье место у Герта Йыэяэра (Veloplus), у которого 5932 балла. Все они примут участие в марафоне Ракке.

Первая тройка среди женщин – Мерили Сирвель (RR Siplased/Vitax, 5539 баллов), Мари Круусер (Spordipartner Racing Girls, 5536 баллов) и Марис Лиллеп (Redbike Naised, 5471 балл).