Суд не освободил из тюрьмы каменотеса, который должен был работать над созданием памятника Пятсу

В среду Тартуский уездный суд не освободил досрочно-условно от тюремного заключения отбывающего наказание за повторное вождение в нетрезвом виде Маргуса Курвитса - каменотеса, участвовавшего в работе над созданием памятника Константину Пятсу.

Принимая во внимание, что в случае Курвитса риск совершения преступлений на почве злоупотребления алкоголем все же существует, суд не освободил его из тюрьмы условно-досрочно. Постановление еще не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 15 дней.

Отбывающий наказание в Тартуской тюрьме за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде Маргус Курвитс обратился в суд с ходатайством о досрочном освобождении. Согласно материалам, направленным в суд, тюрьма поддержала освобождение Курвитса, прокурор тоже согласился с позицией Тартуской тюрьмы.

В сентябре 2019 года Тартуский уездный суд приговорил Маргуса Курвитса за повторное вождение в нетрезвом виде к полутора годам лишения свободы условно, из которых 14 суток должны были быть отбыты немедленно. Остальные один год, пять месяцев и 12 дней он должен был отбывать условно с двухлетним испытательным сроком. Также суд лишил Курвитса водительских прав на полгода и конфисковал автомобиль Volvo.

В марте 2021 года суд продлил Курвитсу испытательный срок на три месяца из-за того, что он употреблял алкоголь. В сентябре сотрудник службы криминального надзора подал в суд внеочередной рапорт, в котором ходатайствовал об исполнении приговора Курвитсу в виде реального тюремного заключения, на что окружной суд и дал свое согласие. Маргус Курвитс обжаловал решение уездного суда в Тартуском окружном суде, но окружной суд жалобу не удовлетворил.

Скульптор Верго Верник в июне обратился в Таллиннскую городскую управу с просьбой продлить до 15 сентября срок изготовления и установки памятника Константинуу Пятсу, так как каменотес-субподрядчик находится в заключении.