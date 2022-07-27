Эксперт: как правильно выбрать солнечные панели для своего дома

«Они дешевле и, понятно, менее эффективны», — уточняет Раадик. Аморфные солнечные батареи – наименее распространенные кремниевые батареи; они могут преобразовать в электроэнергию только 7% падающего на них солнечного света. Но если моно- и поликристаллические панели жесткие, то аморфные можно даже скручивать в рулон. Поэтому они в основном используются в специальных решениях, требующих гибкости. Это, например, солнечные панели, интегрированные в текстиль или разработанные для туризма, или в случае выпуклой поверхности.

Как их устанавливать?

Существует пять способов установки солнечных панелей. В силу климата в Эстонии панели чаще всего устанавливают на двускатных крышах. «В идеале панели должны располагаться под углом в 41 градус, на южной стороне», — объяснил Раадик, добавив, что на северной стороне панели не будут производить электроэнергию, так как солнце туда попросту не светит. Второй вариант — установка панелей на плоскую крышу крупных производственных зданий или многоквартирных домов. Преимущество плоской крыши состоит в том, что панели можно установить в южном направлении и под идеальным углом. Иногда панели устанавливают на земле — так строят солнечные парки, а кроме того, этот вариант используют там, где нет возможности установить панели на крышу. Также можно найти примеры установки солнечных панелей на фасадах и балконных ограждениях. Одним из самых эффективных решений является так называемая система слежения за солнцем, которая регулирует угол наклона панели, чтобы панель ловила свет, поворачиваясь за движением солнца. Такая система эффективна: в период интенсивного солнечного излучения она может производить на 30% больше электроэнергии, чем фиксированные системы. При всей своей эффективности, добавляет Раадик, система требует очень сложного монтажа, стоит заметно дороже других решений и занимает больше места.