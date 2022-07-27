Тема солнечных панелей набирает все больший резонанс. Однако при желании установить их в своем доме следует тщательно продумать заранее, какие панели лучше всего подойдут и куда их целесообразно установить. Ответить на эти вопросы поможет Таави Раадик, научный сотрудник Таллиннского технического университета, уже 17 лет занимающийся солнечной энергетикой.
Эксперт: как правильно выбрать солнечные панели для своего дома
Солнечная батарея — это устройство, которое напрямую преобразует солнечную энергию в электричество. Это преобразование энергии нее сопровождается прямым износом, поскольку отсутствуют движущиеся части. Кроме того, солнечные батареи не производят шума и не загрязняют окружающую среду.
«Это настоящее зеленое производство», — подтверждает Раадик. Он сравнивает работу солнечного элемента и обычной батареи: «Когда элемент солнечной батареи находится на солнце, вырабатывается энергия, и он работает в точности как обычная заряженная батарейка, которая выдает энергию. Но если элемент не находится на солнце, он становится разряженной батарейкой». По оценкам, установка солнечных панелей может снизить годовые затраты на электроэнергию почти на 60% — за счет сокращения покупки электроэнергии и продажи в сеть ее излишков. При нынешних ценах на электроэнергию инвестиции могут окупиться менее чем за семь лет.
Виды солнечных панелей
Существуют разные виды солнечных панелей, указывающие также на их эффективность. «Эффективность солнечной батареи показывает, сколько процентов падающей на нее солнечной энергии панель способна преобразовать в электричество», — объясняет Раадик.
Наиболее распространены кремниевые солнечные батареи; их всего три типа, и на них приходится 91 % общего объема рынка. Наиболее эффективными и распространенными из них являются монокристаллические кремниевые солнечные батареи с КПД около 20%. Количество солнечной энергии на один квадратный метр, как правило, является константой и составляет 1000 Вт/м2, так что этот тип солнечных батарей имеет выходную мощность около 200 Вт на квадратный метр панели. За ними следуют поликристаллические кремниевые солнечные элементы с КПД около 16–17%, то есть 160–170 Вт на квадратный метр панели.
«Они дешевле и, понятно, менее эффективны», — уточняет Раадик. Аморфные солнечные батареи – наименее распространенные кремниевые батареи; они могут преобразовать в электроэнергию только 7% падающего на них солнечного света. Но если моно- и поликристаллические панели жесткие, то аморфные можно даже скручивать в рулон. Поэтому они в основном используются в специальных решениях, требующих гибкости. Это, например, солнечные панели, интегрированные в текстиль или разработанные для туризма, или в случае выпуклой поверхности.
Как их устанавливать?
Существует пять способов установки солнечных панелей. В силу климата в Эстонии панели чаще всего устанавливают на двускатных крышах. «В идеале панели должны располагаться под углом в 41 градус, на южной стороне», — объяснил Раадик, добавив, что на северной стороне панели не будут производить электроэнергию, так как солнце туда попросту не светит. Второй вариант — установка панелей на плоскую крышу крупных производственных зданий или многоквартирных домов. Преимущество плоской крыши состоит в том, что панели можно установить в южном направлении и под идеальным углом. Иногда панели устанавливают на земле — так строят солнечные парки, а кроме того, этот вариант используют там, где нет возможности установить панели на крышу. Также можно найти примеры установки солнечных панелей на фасадах и балконных ограждениях. Одним из самых эффективных решений является так называемая система слежения за солнцем, которая регулирует угол наклона панели, чтобы панель ловила свет, поворачиваясь за движением солнца. Такая система эффективна: в период интенсивного солнечного излучения она может производить на 30% больше электроэнергии, чем фиксированные системы. При всей своей эффективности, добавляет Раадик, система требует очень сложного монтажа, стоит заметно дороже других решений и занимает больше места.
С чего начать установку солнечных панелей в своем доме?
В первую очередь нужно связаться с местным самоуправлением, чтобы обсудить возможность и варианты установки панелей. Если ограничений со стороны органов местного самоуправления нет, нужно составить предварительные расчеты, определив потребление, варианты установки и структуру системы, а когда цифры будут сведены, подать заявку сетевому оператору на деятельность производителя электроэнергии. И только после этого пора заказать установку панелей в соответствии со сметой. Однако можно и сильно упростить процесс, если обратиться к поставщику услуг и заказать решение «под ключ»: электроэнергетическая компания берет на себя весь процесс, все делопроизводство и обеспечивает качество. Монтаж панелей занимает обычно два-три месяца, и по завершении работ можно сразу запускать производство электроэнергии.
Сегодня интерес к производству электричества из солнечной энергии очень высок. «По данным Elektrilevi, заявки на производство электричества с помощью солнечной энергии подают около 1000 человек в месяц, — сказал Раадик и добавил, что большой интерес к солнечной энергии заметен и на сайтах поставщиков услуг. — С января количество заинтересованных увеличилось в несколько раз. Потенциал огромен», — добавил он.
В связи с ростом цен на энергоносители многие домовладельцы стараются сократить потребление энергии, а также задумываются о повышении энергоэффективности своих домов. Поэтому SEB предлагает частным клиентам необеспеченный кредит на покупку и установку солнечных панелей в размере до 20 000 евро и с процентной ставкой от 4,5%. Дополнительную информацию о кредите можно найти ЗДЕСЬ. Помимо этого, с начала апреля объединенное учреждение EAS и KredEx предлагает пособие на реконструкцию частных домов, которое можно использовать, в том числе для установки солнечных панелей. Подробные условия можно найти ЗДЕСЬ.