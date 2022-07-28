Осенью в столице пройдет Tallinn International Horse Show

Рийна Пилль. Фото: личный архив

«Все зародилось в начале 2000-х годов, – вспоминает Рийна Пилль, бессменный организатор конного шоу, генеральный секретарь Федерации конного спорта Эстонии. – Подобное мероприятие проводилось в Хельсинки, и мы решили, а почему бы не сделать это и у нас? К счастью, нашли спонсоров, и первое Tallinn International Horse Show прошло с 18 по 20 октября 2002 года в Saku Suurhall».

Рийна отмечает, что хотя это был первый подобный опыт, все прошло прекрасно – в общей сложности в Таллинн приехали спортсмены из 11 стран, зрелище собрало более 12 000 зрителей.

«Тогда с нами работало всего 85 добровольцев, а сейчас их количество перевалило за 200 человек», – замечает Рийна Пилль.

Тонны песка и снега

Подготовка площадки, да и вообще организация подобного мероприятия – дело сложное. Например, для того чтобы лошади смогли работать, обычный пол не подходит. Поэтому в спортхолл привезут несколько тысяч тонн песка, в итоге получится манеж, пригодный для выступления.

На несколько дней соревнований в Таллинн съедется под сотню спортсменов, которые, разумеется, привезут своих коней. И если с размещением людей все достаточно просто, то над размещением пары сотен лошадей приходится подумать.