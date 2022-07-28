Международный фестиваль конного спорта в Таллинне (Tallinn International Horse Show) – единственное спортивное мероприятие в нашей стране, имеющее столь долгую традицию. В этом году праздник конного спорта будет проводиться уже в 19-й раз, с 30 сентября по 2 октября.
Осенью в столице пройдет Tallinn International Horse Show
«Все зародилось в начале 2000-х годов, – вспоминает Рийна Пилль, бессменный организатор конного шоу, генеральный секретарь Федерации конного спорта Эстонии. – Подобное мероприятие проводилось в Хельсинки, и мы решили, а почему бы не сделать это и у нас? К счастью, нашли спонсоров, и первое Tallinn International Horse Show прошло с 18 по 20 октября 2002 года в Saku Suurhall».
Рийна отмечает, что хотя это был первый подобный опыт, все прошло прекрасно – в общей сложности в Таллинн приехали спортсмены из 11 стран, зрелище собрало более 12 000 зрителей.
«Тогда с нами работало всего 85 добровольцев, а сейчас их количество перевалило за 200 человек», – замечает Рийна Пилль.
Тонны песка и снега
Подготовка площадки, да и вообще организация подобного мероприятия – дело сложное. Например, для того чтобы лошади смогли работать, обычный пол не подходит. Поэтому в спортхолл привезут несколько тысяч тонн песка, в итоге получится манеж, пригодный для выступления.
На несколько дней соревнований в Таллинн съедется под сотню спортсменов, которые, разумеется, привезут своих коней. И если с размещением людей все достаточно просто, то над размещением пары сотен лошадей приходится подумать.
«На самом деле, все не так уж и сложно, – говорит Рийна Пилль. – Мы строим временные боксы для лошадей прямо возле Saku Suurhall. Проблем не было ни разу, хотя в один год, когда мы сдвинули наше мероприятие с осени на раннюю весну, погода подготовила нам крайне неприятный сюрприз – в марте резко ударили морозы и выпал снег. Заниматься невозможно, лошади по колено в снегу, наст, который не пробить и не расчистить... Я помню, что мы тогда экстренно привезли обогреватели и спасали лошадей. К счастью, все обошлось».
Еще из организационных казусов можно вспомнить историю с почти летающим роялем.
«У нас должен был выступить Койт Тооме, для него подготовили сцену, соорудив ее довольно высоко над площадкой, где и установили рояль, – вспоминает Рийна. – В какой-то момент одно из креплений сорвалось, сцена накренилась, и рояль плавно поехал по наклонной. А в зале публика! Если бы рояль упал, была бы катастрофа. И наши спасатели на тросах, как альпинисты, полезли исправлять ситуацию».
Выездка и конкур
В этом году в рамках Международного фестиваля конного спорта в Таллинне пройдут два этапа кубка мира по конкуру и выездке. То есть по итогам спортсмены получат баллы, которые будут записаны в таблицы мирового рейтинга. Но соревнования по конкуру и выездке обычно понятны лишь профессионалам, хотя ничего сложного там нет.
«Выездка – это искусство управления лошадью, – рассказывает Рийна. – Обращается внимание на посадку всадника, на технику исполнения и ритм, на то, как он управляет лошадью, как происходят перемены аллюра, переход от одного элемента к другому, а также на то, как точно пара начинает и заканчивает выступление – это все должно происходить у определенных отметок. Наблюдая за такими соревнованиями, вы постепенно начинаете понимать нюансы и сами сможете оценивать уровень того или иного спортсмена. С конкуром то же самое, только в этой дисциплине всадник вместе с конем преодолевают препятствия, поэтому все ошибки заметны сразу. Нужно смотреть и на взаимодействие всадника с лошадью, на скорость, прохождение поворотов, ритм».
Три года в очереди
Радует, что наряду с зарубежными, будут представлены и эстонские спорт смены. Конный спорт в нашей стране пользуется бешеной популярностью. Конники, несмотря на нехватку возможностей, все равно показывают прекрасные результаты и достойно выступают на международных соревнованиях.
«Действительно, наши спортсмены на высоком уровне, а конный спорт в Эстонии весьма востребован. Очередь на обучение детей верховой езде растянулась на три года, – говорит Рийна Пилль. – Люди хотят и готовы учить детей, но ресурса нам не хватает. К сожалению, конный спорт в нашей стране не очень дотируется, и особых возможностей расширяться нет. Было бы прекрасно построить центр конного спорта – с учебными корпусами, манежем, конюшнями... Пока такого нет, мы пребываем в очень грустной ситуации – интерес к конному спорту огромный, но денег нет. При достаточном финансировании мы могли бы вывести его на совершенно иной уровень».
Заклинатель лошадей
«Если вернуться к нашему шоу, то сейчас мы ведем переговоры о выступлении известнейшего испанского "заклинателя лошадей" Санти Серра Кэмпс, – рассказывает Рийна. – Он использует потрясающую технику дрессировки лошадей – без уздечки, без седла, считая, что животные должны быть свободными».
Важные вехи
• В 2002 году с 18 по 20 октября в Таллинне первый раз прошел Фестиваль конного спорта. Отменялся он только один раз из-за пандемии коронавируса.
• Это единственное в Эстонии спортивное мероприятие со столь долгой историей.
• В 2003 году стартовали соревнования в костюмах для верховой езды, что постепенно стало многолетней традицией. Запомнилось выступление датчанки Перниллы Бкендикс с ее Western Riding Show.
• В 2005 году значимой стала победа эстонского спортсмена – этап кубка мира выиграл Гуннар Клеттенберг.
• В 2019 году к нам впервые приехал Санти Серра Кэмпс, который покорил зрителей своими ручными конями. Его участие в шоу ожидается и этом году.