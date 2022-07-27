Генеральный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заявил изданию Bloomberg, что нынешний хаос с перелетами может продлиться до лета 2023 года.
Хаос в авиации может продлиться до следующего лета
Хаос в авиации может продлиться до следующего лета
По словам генерального директора аэропорта Хитроу, окончание полетного хаоса не ожидается так скоро, как хотелось бы.
Он добавил, что лимит пассажиропотока Хитроу в 100 000 пассажиров в день останется в силе и после лета.
Холланд-Кей сообщил изданию, что авиакомпаниям по-прежнему необходимо нанимать больше персонала, чтобы справиться с растущим спросом на поездки.
Отмена рейсов, потеря багажа и массовые забастовки вызвали хаос в аэропортах по всему миру. Чтобы с ним справиться, аэропорт Хитроу ввел дневной предел пассажиропотока в 100 000 пассажиров в день и посоветовал другим аэропортам сделать то же самое.