Хаос в авиации может продлиться до следующего лета

По словам генерального директора аэропорта Хитроу, окончание полетного хаоса не ожидается так скоро, как хотелось бы.

Он добавил, что лимит пассажиропотока Хитроу в 100 000 пассажиров в день останется в силе и после лета.

Холланд-Кей сообщил изданию, что авиакомпаниям по-прежнему необходимо нанимать больше персонала, чтобы справиться с растущим спросом на поездки.