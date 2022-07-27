Завтра утром суд решит, будет ли Тынис Лийнат освобожден из-под стражи

Арест Лийната обжаловали в окружном суде его адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла.

Как пояснила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев, согласно подозрению, Лийнат использовал свое положение старейшины района для принятия решений о закупках и заключении договоров по озеленению района и благоустройству улиц и пляжа Пирита. «Согласно подозрению, это преступление совершено из корысти и не связано с деятельностью политической партии», - добавила Олев.