В среду Таллиннский окружной суд рассмотрел вопрос об освобождении из-под стражи подозреваемого в получении взятки бывшего старейшины Пирита Тыниса Лийната, решение суд вынесет четверг утром.
Завтра утром суд решит, будет ли Тынис Лийнат освобожден из-под стражи
Завтра утром суд решит, будет ли Тынис Лийнат освобожден из-под стражи
Арест Лийната обжаловали в окружном суде его адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла.
Как пояснила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев, согласно подозрению, Лийнат использовал свое положение старейшины района для принятия решений о закупках и заключении договоров по озеленению района и благоустройству улиц и пляжа Пирита. «Согласно подозрению, это преступление совершено из корысти и не связано с деятельностью политической партии», - добавила Олев.
Вступивший в Центристскую партию в 2016 году Лийнат вышел из партии по собственной инициативе 15 июня, через десять дней после того, как был взят под стражу.
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