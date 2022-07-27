Хаапсалу и Ляэне-Нигула будут судиться с правительством, которое оставило железную дорогу без денег

«Подготовка идет полным ходом», — сказал председатель Хаапсалуского городского совета Яанус Карилайд (Центристская партия), по мнению которого решение об отказе от финансирования железной дороги было позорной карательной акцией.

Политик пояснил, что на заседании, где принималось решение, руководила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) и присутствовало только пять министров: «Кайи (Каллас) не было, а большинство в Рийгикогу в этот момент также отсутствовало».

По словам старейшины волости Ляэне-Нигула Айвара Рийсалу (Центристская партия), в суд они пойдут совместно с городом.

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес (избирательный союз HARI) не согласился говорить с журналистом об обращении в суд: «Я не буду делиться планами с прессой. Посмотрим», — лаконично сказал он, выразив надежду, что поезд все-таки когда-нибудь появится в Хаапсалу.

Жителей Ляэнемаа в суде будет представлять адвокат Индрек Леппик из юридической фирмы PwC Legal.