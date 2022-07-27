Одним из компромиссов по вопросу кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны (PPA), который на протяжении многих лет являлся предметом спора между Министерством обороны и Минстерством внутренних дел (МВД), было решение обучать помощников полицейских в рамках срочной службы. Речь шла именно о возможной перспективе работы с внутренними кризисами, однако интереса к этому совершенно не было.
Идея искать помощников полицейских среди призывников провалилась
В сфере внутренней защиты уже много лет сталкиваются с трудовым кризисом. Одним из вариантов разрешения этой ситуации было увеличение числа помощников полицейских. Если они пройдут обучение навыкам работы в кризисных ситуациях, их также можно будет включить в кризисный резерв, созданный в 2019 году при министре внутренних дел Мартине Хельме.
Инициатива антикризисного резерва натолкнулась на сопротивление как Министерства обороны, так и Министерства юстиции. В прошлом году решение было найдено: не отправлять на учения или военную службу людей, назначенных в кризисный резерв, так как они уже несут службу для обороны страны в PPA.
Частью компромисса было также обучение помощников полицейских во время срочной службы. «Мы не ждем, что все они станут помощниками полицейских, но если станет хоть какое-то количество – это уже очень хорошо», – недавно заявила вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам спасения и кризисной готовности Виола Мурд.
PPA хотел набрать рабочую силу из числа призывников и резервистов военной полиции оборонительных войск, но желающих было ровно ноль. Оглядываясь назад, можно сказать, что идея во всех смыслах была мертворожденной: PPA с самого начала отнеслась к ней скептически, ведь призывники, пожалуй, не самая подходящая аудитория для поиска помощников полицейских. Однако, другая сторона ехидно восприняла идею решения трудовых проблем PPA через силы обороны.
По словам Мурд, вялый интерес был вызван главным образом двумя причинами: во-первых, система помощников полицейских хорошо известна в обществе, и люди, которые ею интересуются, уже к ней присоединились или могут получить информацию самостоятельно. Во-вторых, призывники имеют доступ к конкурирующим добровольным ассоциациям, таким, как Кайтселийт.
Развитие кризисного резерва в настоящее время находится в подготовительной стадии: идет дополнительное обучение и приобретение техники.
«Мы обучаем помощников полицейских в соответствии с потребностями кризисного резерва. У них есть возможность взять на себя кризисные роли, если они того пожелают: это задачи, которые выполняются только в случае кризиса и могут не совпадать с задачами, возложенными на вспомогательных сотрудников полиции, выполняемыми в обычных условиях», – сказала Мурд.
По ее словам, частью развития кризисного резерва является также сотрудничество с партнерами, которые будут вовлечены в кризисную ситуацию, например, с Кайтселийт. «PPA приобретает необходимое оборудование для кризиса и готово обучать партнеров в случае необходимости», – сообщила Мурд.
Основным желанием МВД было набрать помощников полицейских из военных полицейских оборонительных войск. Сейчас Минобороны ищет точки соприкосновения с МВД по поводу кризисного резерва: если личный состав и резервистов обучать в составе военной полиции, то оттуда МВД может черпать дополнительные силы для своего резерва, если они не входят в состав «горячего резерва» военного времени.
В прошлом году вербовка из базы военной полиции была запрещена положением о защите данных, но, по словам начальника отдела оборонной готовности Минобороны Марти Магнуса, эта проблема скоро будет устранена. «Возможность набора резервистов из регистра появится в этом году, а правила защиты персональных данных людей будут строго соблюдаться», – подчеркнул он.