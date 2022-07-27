Идея искать помощников полицейских среди призывников провалилась

В сфере внутренней защиты уже много лет сталкиваются с трудовым кризисом. Одним из вариантов разрешения этой ситуации было увеличение числа помощников полицейских. Если они пройдут обучение навыкам работы в кризисных ситуациях, их также можно будет включить в кризисный резерв, созданный в 2019 году при министре внутренних дел Мартине Хельме.

Инициатива антикризисного резерва натолкнулась на сопротивление как Министерства обороны, так и Министерства юстиции. В прошлом году решение было найдено: не отправлять на учения или военную службу людей, назначенных в кризисный резерв, так как они уже несут службу для обороны страны в PPA.

Частью компромисса было также обучение помощников полицейских во время срочной службы. «Мы не ждем, что все они станут помощниками полицейских, но если станет хоть какое-то количество – это уже очень хорошо», – недавно заявила вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам спасения и кризисной готовности Виола Мурд.

PPA хотел набрать рабочую силу из числа призывников и резервистов военной полиции оборонительных войск, но желающих было ровно ноль. Оглядываясь назад, можно сказать, что идея во всех смыслах была мертворожденной: PPA с самого начала отнеслась к ней скептически, ведь призывники, пожалуй, не самая подходящая аудитория для поиска помощников полицейских. Однако, другая сторона ехидно восприняла идею решения трудовых проблем PPA через силы обороны.