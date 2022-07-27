Евграфов: для нарвитян танк — это символ освобождения от фашизма, а не оккупации

«Для жителей Нарвы - это символ освобождения города от фашизма. У нас совсем другие чувства и мысли, когда мы говорим об этом танке. У тех, кто связывает этот танк с Путиным и происходящим на территории Украины, какое-то больное воображение», - заявил Алексей Евграфов.

Он добавил, что даже если на государственном уровне будет принято решение этот танк демонтировать, то следует обязательно рассмотреть возможность оставить его на территории Нарвы, например, в музее: «Отдавать его посторонним людям, к которым он не имеет никакого отношения, ни в коем случае нельзя».