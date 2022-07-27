Бывший мэр Нарвы, ныне председатель оппозиционной фракции «На благо Нарвы» в местном городском собрании Алексей Евграфов не поддерживает передачу расположенного в черте города советского танка-памятника военному музею, пишет Rus.ERR.
Евграфов: для нарвитян танк — это символ освобождения от фашизма, а не оккупации
«Для жителей Нарвы - это символ освобождения города от фашизма. У нас совсем другие чувства и мысли, когда мы говорим об этом танке. У тех, кто связывает этот танк с Путиным и происходящим на территории Украины, какое-то больное воображение», - заявил Алексей Евграфов.
Он добавил, что даже если на государственном уровне будет принято решение этот танк демонтировать, то следует обязательно рассмотреть возможность оставить его на территории Нарвы, например, в музее: «Отдавать его посторонним людям, к которым он не имеет никакого отношения, ни в коем случае нельзя».
Напомним, расположенный на острове Хийумаа военный музей Тахкуна в среду обратился в Нарвское городское собрание с просьбой передать ему советский танк-памятник, установленный в черте города.