После начала войны в Украине цена на пшеницу поднялась до рекордного уровня, но, благодаря хорошему урожаю, ее стоимость на мировом рынке упала до довоенного показателя. В то же время, финские эксперты подчеркивают, что глобальный продовольственный кризис еще не закончился, пишет Rus.ERR со ссылкой на издание Yle.
Цена на пшеницу упала до довоенного уровня, но продовольственный кризис еще не закончился
По словам эксперта финского Центра природных ресурсов Ханны Карикаллио, в мире был собран большой урожай: «Конечно, есть региональные различия, но обеспеченность зерновыми культурами в этом году будет хорошая».
В прошлую пятницу украинская и российская делегации подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна из украинских черноморских портов, поэтому стоимость пшеницы на мировом рынке упала, поскольку на Россию и Украину приходится около трети мирового экспорта пшеницы.
Эксперты в свою очередь подчеркивают, что продовольственный кризис еще не закончился, и также пока непонятно, собирается ли Россия соблюдать соглашение об экспорте зерна.
«Проблемы по-прежнему большие, слишком много неопределенности. Не ясно, можно ли вывозить зерно в страны, зависящие от импорта зерна», - сказала эксперт Центра природных ресурсов.