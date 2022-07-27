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Цена на пшеницу упала до довоенного уровня, но продовольственный кризис еще не закончился

rus.postimees.ee
Цена на пшеницу упала до довоенного уровня, но продовольственный кризис еще не закончился
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Сбор урожая.
Сбор урожая. Фото: Alexander Ermochenko

После начала войны в Украине цена на пшеницу поднялась до рекордного уровня, но, благодаря хорошему урожаю, ее стоимость на мировом рынке упала до довоенного показателя. В то же время, финские эксперты подчеркивают, что глобальный продовольственный кризис еще не закончился, пишет Rus.ERR со ссылкой на издание Yle.

По словам эксперта финского Центра природных ресурсов Ханны Карикаллио, в мире был собран большой урожай: «Конечно, есть региональные различия, но обеспеченность зерновыми культурами в этом году будет хорошая».

В прошлую пятницу украинская и российская делегации подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна из украинских черноморских портов, поэтому стоимость пшеницы на мировом рынке упала, поскольку на Россию и Украину приходится около трети мирового экспорта пшеницы.

Эксперты в свою очередь подчеркивают, что продовольственный кризис еще не закончился, и также пока непонятно, собирается ли Россия соблюдать соглашение об экспорте зерна.

«Проблемы по-прежнему большие, слишком много неопределенности. Не ясно, можно ли вывозить зерно в страны, зависящие от импорта зерна», - сказала эксперт Центра природных ресурсов.

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