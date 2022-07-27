Цена на пшеницу упала до довоенного уровня, но продовольственный кризис еще не закончился

По словам эксперта финского Центра природных ресурсов Ханны Карикаллио, в мире был собран большой урожай: «Конечно, есть региональные различия, но обеспеченность зерновыми культурами в этом году будет хорошая».

В прошлую пятницу украинская и российская делегации подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна из украинских черноморских портов, поэтому стоимость пшеницы на мировом рынке упала, поскольку на Россию и Украину приходится около трети мирового экспорта пшеницы.

Эксперты в свою очередь подчеркивают, что продовольственный кризис еще не закончился, и также пока непонятно, собирается ли Россия соблюдать соглашение об экспорте зерна.

«Проблемы по-прежнему большие, слишком много неопределенности. Не ясно, можно ли вывозить зерно в страны, зависящие от импорта зерна», - сказала эксперт Центра природных ресурсов.