С 1 августа в Ласнамяэ изменятся маршруты некоторых автобусов

Временные изменения автобусных маршрутов 7, 15, 49 и 65 произойдут с 1 августа и продлятся до 30 сентября.

В связи с изменением организации движения на улицах Лыытса и Валукойя, автобусы № 7, 15, 49 и 65 будут двигаться в районе Юлемисте по следующим маршрутам: автобусы 7 и 15 в направлении Сыямяэ, № 49 в направлении центра Виймси и № 65 в направлении Сели: ул. Суур-Сыямяэ, ул. Кивисе, ул. Леннуйяма теэ, ул. Сеписе и ул. Валукоя.

Временная остановка «Юлемисте Линнак» будет сделана на трамвайной остановке на улице Кеэвисе. Временно будут закрыты остановки «Двигатель» и «Лыытса».

Маршруты и остановки автобусных линий № 7 в направлении Сели, №15 в направлении Виру Кескус, и № 49 и № 65 в направлении Леннуяама останутся без изменений.