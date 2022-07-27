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С 1 августа в Ласнамяэ изменятся маршруты некоторых автобусов

rus.postimees.ee
С 1 августа в Ласнамяэ изменятся маршруты некоторых автобусов
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В Ласнамяэ с 1 августа изменятся маршруты некоторых автобусов, пишет Ласнамяэская районная управа на своей странице в Facebook.

Временные изменения автобусных маршрутов 7, 15, 49 и 65 произойдут с 1 августа и продлятся до 30 сентября.

В связи с изменением организации движения на улицах Лыытса и Валукойя, автобусы № 7, 15, 49 и 65 будут двигаться в районе Юлемисте по следующим маршрутам: автобусы 7 и 15 в направлении Сыямяэ, № 49 в направлении центра Виймси и № 65 в направлении Сели: ул. Суур-Сыямяэ, ул. Кивисе, ул. Леннуйяма теэ, ул. Сеписе и ул. Валукоя.

Временная остановка «Юлемисте Линнак» будет сделана на трамвайной остановке на улице Кеэвисе. Временно будут закрыты остановки «Двигатель» и «Лыытса».

Маршруты и остановки автобусных линий № 7 в направлении Сели, №15 в направлении Виру Кескус, и № 49 и № 65 в направлении Леннуяама останутся без изменений.

Временная схема движения автобусов в Ласнамяэ.
Временная схема движения автобусов в Ласнамяэ. Фото: Ласнамяэская городская управа (Facebook)
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