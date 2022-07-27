Тушите свет, выключайте телевизор: в четверг электричество существенно подорожает

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 154,53 евро, тариф увеличится на 244,8%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф будет действовать с 20:00 до 21:00, когда цена составит около 606 евро за мегаватт-час. Минимальный тариф будет с четырех до пяти часов утра, когда цена составит около 147 евро за мегаватт-час.