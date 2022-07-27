Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России, сообщает News.ru. На своей странице в Twitter он отметил, что нарушение этого закона должно караться 15 годами тюрьмы.
Чешским спортсменам грозят тюрьмой за выступления в России
Чешским спортсменам грозят тюрьмой за выступления в России
«Думаю, работа на вражеской территории должна караться 15 годами тюрьмы. Такой закон сильно бы помог в защите интересов нашей страны», — заявил Гашек.
В 2010 году прославленный чешский хоккеист перешел в «Спартак». Он провел в команде один сезон, отыграв в регулярном чемпионате семь «сухих» матчей.