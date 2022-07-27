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Чешским спортсменам грозят тюрьмой за выступления в России

rus.postimees.ee
Чешским спортсменам грозят тюрьмой за выступления в России
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Доминик Гашек.
Доминик Гашек. Фото: Rebecca Cook

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России, сообщает News.ru. На своей странице в Twitter он отметил, что нарушение этого закона должно караться 15 годами тюрьмы. 

«Думаю, работа на вражеской территории должна караться 15 годами тюрьмы. Такой закон сильно бы помог в защите интересов нашей страны», — заявил Гашек.

В 2010 году прославленный чешский хоккеист перешел в «Спартак». Он провел в команде один сезон, отыграв в регулярном чемпионате семь «сухих» матчей.

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