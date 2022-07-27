ФОТО ⟩ В Латвии демонтировали памятник советским летчикам

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Марупского края, самоуправление приняло решение перенести этот объект из села Скулте в находящийся недалеко Музей авиации. Объект останется в собственности муниципалитета, по нему будет заключен договор хранения.

В мэрии констатируют, что вопрос о местонахождении и передислокации самолета актуален уже несколько лет. Одним из важнейших условий является то, что объект находится на частной земле, и его благоустройство за счет вложения муниципальных средств невозможно.

Самолет был установлен на постамент в 1978 году для прославления заслуг летчиков Советской армии в Великой Отечественной войне. Исторически на этой модели самолета в поселке Скулте готовили пилотов. Самолет является редким объектом, единственным в своем роде на территории Латвии. С годами он стал туристической достопримечательностью и включен как в латвийские, так и в международные туристические маршруты, книги по истории и путеводители.

Однако с учетом политических событий последнего года ситуация явно изменилась. 23 июня в Латвии был принят закон «О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

В муниципалитете оценили все варианты демонтажа скултского самолета, из которых дума поддержала вариант сохранения его как объекта боевой авиационной техники и размещения в Музее авиационной техники в Скулте.