Пярнуский «Садам» продлил контракты с двумя баскетболистами

В минувшем сезоне оба баскетболиста помогли клубу выиграть чемпионский титул и завоевать бронзовые медали эстонско-латвийской лиги. Летом «Садам» покинул главный тренер команды Хейко Раннула, возглавивший таллиннский «Калев/Крамо».

Вместе с ним в Таллинн перебрались и баскетболисты Артур Конончук, Альерик Гилберт и Хуго Тоом. Новым наставником пярнусцев стал Тоомас Аннук.