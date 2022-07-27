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Пярнуский «Садам» продлил контракты с двумя баскетболистами

rus.postimees.ee
Пярнуский «Садам» продлил контракты с двумя баскетболистами
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Роберт Валге.
Роберт Валге. Фото: Tairo Lutter

Чемпион Эстонии по баскетболу, пярнуский «Садам» объявил о заключении новых контрактов с игроками команды Робертом Валге и Иво Ван Таммом, сообщает Rus.err

В минувшем сезоне оба баскетболиста помогли клубу выиграть чемпионский титул и завоевать бронзовые медали эстонско-латвийской лиги. Летом «Садам» покинул главный тренер команды Хейко Раннула, возглавивший таллиннский «Калев/Крамо».

Вместе с ним в Таллинн перебрались и баскетболисты Артур Конончук, Альерик Гилберт и Хуго Тоом. Новым наставником пярнусцев стал Тоомас Аннук.

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