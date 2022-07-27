Центр господдержки (RTK) объявил тендер на организацию закупки и раздачи продуктов питания наиболее нуждающимся. Ожидаемая стоимость закупки составляет 3 млн евро.
Государство потратит 3 миллиона евро на продукты для нуждающихся
Согласно поставочной документации, целью объявленного тендера является закупка и доставка продуктов в места хранения, чтобы обеспечить ими нуждающихся в 2022 и 2023 годах.
Количество заказанной продукции зависит от количества нуждающихся в ней людей, вкусовых предпочтений, потребительских привычек и других факторов. Покупатель заказывает товары в зависимости от потребности. Стоимость заказываемых товаров не может быть выше цены, указанной в предложении, за исключением случаев, оговоренных в рамочном соглашении.
До окончания срока годности продукции должно оставаться как минимум две трети времени, что должно быть подтверждено документально.
Продукты не должны содержать искусственных подсластителей. Если в техническом описании указано, что продукты были произведены в соответствии с принципом устойчивого развития (например, продукты с маркировкой FairTrade или Rainforest Alliance), или органически (например, продукты с маркировкой органического сельского хозяйства Европейского Союза или экомаркировкой Эстонии), то эти продукты должны быть предложены в продуктовой корзине.