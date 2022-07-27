Государство потратит 3 млн евро на продукты для нуждающихся

Согласно поставочной документации, целью объявленного тендера является закупка и доставка продуктов в места хранения, чтобы обеспечить ими нуждающихся в 2022 и 2023 годах.

Количество заказанной продукции зависит от количества нуждающихся в ней людей, вкусовых предпочтений, потребительских привычек и других факторов. Покупатель заказывает товары в зависимости от потребности. Стоимость заказываемых товаров не может быть выше цены, указанной в предложении, за исключением случаев, оговоренных в рамочном соглашении.

До окончания срока годности продукции должно оставаться как минимум две трети времени, что должно быть подтверждено документально.