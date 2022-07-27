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Возвращение короля? Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой «Игры престолов»

rus.postimees.ee
Возвращение короля? Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой «Игры престолов»
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Тайсон Фьюри.
Тайсон Фьюри. Фото: JM HAEDRICH/SIPA

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что намерен провести бой с исландским стронгменом Хафтором Бьёрнссоном, который известен по роли Горы в «Игре престолов», пишет sport.ua

«Это было бы весело. Было бы прекрасно выступить перед, скажем, 70 тысячами болельщиков и показать ему, что такое бокс, заставить его промахнуться и нокаутировать его. Сейчас мы общаемся с его командой, и это, безусловно, то, что меня интересует», - сказал Фьюри.

Напомним, в последнем бою Тайсон Фьюри победил Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры.

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