Возвращение короля? Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой «Игры престолов»

«Это было бы весело. Было бы прекрасно выступить перед, скажем, 70 тысячами болельщиков и показать ему, что такое бокс, заставить его промахнуться и нокаутировать его. Сейчас мы общаемся с его командой, и это, безусловно, то, что меня интересует», - сказал Фьюри.