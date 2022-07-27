Статистика: стоимость электроэнергии для потребителей растет сильнее биржевых цен

В результате анализа выяснилось, что если раньше между ценой Nord Pool и ценой продаваемой потребителям электроэнергии, отражаемой в индексе потребительских цен, существовала очень сильная связь, то с сентября прошлого года наблюдается резкое противоречие между этими двумя показателями.

Например, с сентября прошлого года по июнь этого года цена Nord Pool эстонского региона выросла на 42%. Исходя из индекса потребительских цен, цена на электроэнергию для потребителей выросла значительно больше: на 69,8%.

«Меры по смягчению последствий повышения цен снизили цену на электроэнергию, но, кажется, их окончание сопровождалось более значительным ростом цен в статистике потребительских цен, чем первоначальный смягчающий эффект тех же мер», — сказал Оя.

Если бы электроэнергетическая составляющая индекса потребительских цен соответствовала соотношению, существовавшему в последние годы, рост потребительских цен в Эстонии был бы на 2,6–3,1 процентных пункта ниже, в зависимости от месяца, с апреля по июнь.

«Это означает, что очень быстрый рост цен в Эстонии в последнее время нельзя "винить" в наблюдаемом здесь факторе», — сказал Оя.

По словам Оя, возможное суммарное влияние этого фактора почти в три процентных пункта достаточно велико, чтобы существенно исказить статистику хозяйства и реальные темпы роста, которые обычно имеют одинаковую величину с учетом уровня развития Эстонии.